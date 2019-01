Anche l' Inter su Ndombele

L'Inter non sfonda contro il Sassuolo : pareggio a reti biAnche al Meazza : L'Inter di Luciano Spalletti ci prova fino alla fine contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi ma non riesce a sfondare il muro eretto dai neroverdi: finisce così 0-0 al Meazza. In un San Siro chiuso al pubblico per via della squalifica dopo i cori razzisti a Koulibaly, ma con circa 10.000 bambini delle scuole calcio, i padroni di casa non sono riusciti ad avere la meglio dei neroverdi che hanno giocato una buona partita ed hanno meritato il punto. ...

Inter-Sassuolo a reti biAnche : Handanovic “salva” i nerazzurri - a San Siro oggi ha vinto la Brothers Universally United : Inter e Sassuolo hanno chiuso il programma del sabato della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A Inter e Sassuolo si sono date battaglia in un San Siro “anomalo” nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Si è giocato a porte parzialmente chiuse, con 10.000 bambini a riempire gli spalti dello stadio Meazza dopo i ben noti fatti relativi al razzismo. E’ stata una gara molto equilibrata, ...

Naufragio al largo delle coste libiche : 117 morti - tra loro Anche donne e bimbi Ore in mare - poi l’intervento : le tappe : Tre superstiti salvati dalla Marina italiana: sarebbero rimasti in mare senza aiuto per oltre tre ore prima dell'intervento di un aereo

BAnche Usa : le trimestrali fanno il pieno da interessi - ma tradisce il trading : Per il futuro, così, molto dipenderà dal clima sulle piazze finanziarie oltre che da una continua tenuta dell'economia. Il ruolo della Federal Reserve qui potrà rivelarsi importante: se cioè saprà ...

Piatek al Milan - l'intermediario è Giuffrida : ex della Buccino - flirtò Anche con Belen : Giuffrida infatti può annoverare tra le sue vecchie fiamme diversi volti del mondo dello spettacolo: da Michela Coppa , ex ... a Cristina Buccino . Ma soprattutto pochi mesi fa si era parlato di lui ...

BAnche - Tria : “Problema in ordinamento Ue - limita intervento pubblico”. E sulla stabilità monetaria : “C’è - forse troppo rigorosa” : “Le ragioni di difesa” del sistema bancario “non possono essere ignorate e probabilmente noi abbiamo un problema di questo tipo nell’ordinamento europeo che permette poco e difficilmente l’intervento pubblico”. A sottolinearlo Giovanni Tria, ministro dell’Economia, citando e ricordando Guido Carli che, pur favorevole alla privatizzazione delle Banche e contrario al loro “uso strumentale” in ...

Inter - a giugno Perisic potrebbe essere ceduto al MAnchester United (RUMORS) : In casa Inter la testa è rivolta al prossimo impegno di campionato, che vedrà i nerazzurri impegnati in casa, allo stadio Meazza, contro il Sassuolo alle ore 20:30, a porte chiuse per i fatti di Inter-Napoli. Gara importante per entrambe le squadre visto che i padroni di casa vogliono tenere il passo del Napoli secondo, mentre gli ospiti vogliono tornare in lotta per un piazzamento europeo. La dirigenza nerazzurra, intanto, sta lavorando già per ...

Sci di fondo - Francesco De Fabiani torna in gara a Otepaa. L’obiettivo è crescere Anche nelle gare con partenza ad intervalli : C’è sempre una prima volta. Per Francesco De Fabiani quella di domenica sarà la prima volta in una gara distance sul tracciato di Otepaa e l’azzurro è chiamato ad una conferma di quanto ha saputo mostrare nelle gare in tecnica classica del Tour de Ski a Oberstdorf prima e in Val di Fiemme poi. De Fabiani, assieme a Pellegrino, è chiamato a sfatare il tabu podio sulla neve estone per l’Italia nell’ultimo decennio. Se il ...

Inter - spunta il fondo Lion Rock : al centro Anche il nuovo San Siro : spunta un nuovo fondo tra i possibili nuovi soci dell'Inter pronti a rilevare il 31,05% nelle mani di Erick Thohir. L'articolo Inter, spunta il fondo Lion Rock: al centro anche il nuovo San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Intervista a Leandro Barsotti : ‘L’amore resta dentro di noi Anche se ci ha fatto soffrire’ : Leandro Barsotti, giornalista e cantautore classe ’63, pubblica il suo primo romanzo “L’amore resta”, un romantico giallo in cui il protagonista si divide tra Milano e l’Africa, dove viene ricercato dalla polizia per un equivoco internazionale, e vive un profondo mutamento interiore attraverso una nuova esperienza d’amore. Tale opera sarà presentata dall’Associazione Italiana Cantanti domani giovedì 17 gennaio alle ore 17:30 presso la Biblioteca ...

Mirror : «Su Ozil c'è Anche l'Inter» : LONDRA - L' Arsenal starebbe pensando alla cessione in prestito di Mesut Ozil già nella sessione di mercato invernale. Il giocatore non rientra più nei piani dell'allenatore Unai Emery e, stando al ...

L'Inter valuta la cessione di Perisic al MAnchester United in estate (RUMORS) : Uno dei giocatori che ha deluso le aspettative in casa Inter in questa prima parte della stagione è l'esterno croato, Ivan Perisic. Reduce da un Mondiale da protagonista con la maglia della propria Nazionale, il giocatore ha offerto spesso prestazioni non all'altezza della sua fama. Diciassette le presenze in campionato, con tre reti messe a segno (contro Torino, Bologna e Chievo Verona) mentre nelle sei partite disputate in Champions League non ...

Inter - è Jack Ma il socio di minoranza? Patrimonio da oltre 34 miliardi di dollari - fu accostato Anche al Milan : Iniziano ad emergere le prime indiscrezioni sull'identità dell'azionista di minoranza che potrebbe presto entrare nell'organigramma dell' Inter per affiancare Suning. Secondo Corriere dello Sport e Tuttosport , il famoso fondo di Hong Kong intenzionato a rilevare il 31% delle quote ancora in possesso dell'indonesiano Erick Thohir sarebbe il Yungfeng Capital, di proprietà del miliardario ...

Gori Spa - interruzione idrica : mAncherà l'acqua in provincia di Napoli e Salerno : La Gori SPA, società di gestione dei servizi idrici integrati nei comuni della Regione Campania, ha divulgato un avviso agli utenti con il quale ha comunicato il temporaneo disservizio dovuto alla sospensione della fornitura idrica in alcuni paesi della Città metropolitana di Napoli e della provincia di Salerno. Città Metropolitana di Napoli Comune di Camposano: mancherà l'acqua su tutto il territorio cittadino nella giornata di mercoledì 16 ...