Napoli | in cella la coppa dello spaccio | marito e moglie arrestati con il carico di

Napoli - marcia anticamorra dai Tribunali a Forcella : «Non lasciamo soli Gino e Mario» : È stata una vera marcia della legalità quella che è partita dalla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali e che ha raggiunto Forcella, per chiudersi davanti alla pizzeria...

Mario - il pizzaiolo di Forcella minacciato : 'Resto a Napoli per abbattere il muro della paura' : 'Io quando ho saputo dell'attentato a Gino Sorbillo, per solidarietà, ho chiuso la mia pizzeria. e' difficile però andare avanti così. Il giorno dopo i proiettili sono venuti qui con il casco ...

Napoli - Forcella si mobilita dopo il raid in pizzeria : 'Combattiamo la camorra' : Ancora spari contro una pizzeria a Forcella ed è già la seconda volta nel nuovo anno. Questa volta la camorra ha messo nel mirino la pizzeria 'Terra Mia', in via Carminiello ai Mannesi. 'Sono bastati ...

Antonella Napoli - la giornalista fermata e rilasciata in Sudan : “Cancellati miei video - ma si parli delle violenze di Al Bashir” : E’ stata fermata per alcune ore a Khartoum, in Sudan, la giornalista collaboratrice del Fatto Quotidiano Antonella Napoli, nel paese africano per seguire le proteste in atto da settimane contro il governo. Un caso denunciato dal presidente di Amnesty International Italia, Riccardo Noury e risolto poche ore dopo con il rilascio della reporter: “Sto bene – ha fatto sapere la cronista – anche grazie al grande lavoro fatto ...

Napoli - pistola utilizzata per le stese ritrovata nell'area archeologica di Forcella : Gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno ritrovato una pistola semiautomatica, marca Beretta calibro 9 parabellum, con matricola abrasa, completa di caricatore rifornito da tre cartucce. L'...

Inter-Napoli - il Rosso in cella dopo il racconto dell'ultrà : «È lui che sposta la gente» : Crudele Natale hanno passato assieme Daniele Belardinelli, 39enne ultrà del Varese gemellato con l'Inter, e Marco Piovella, 33enne capo ultrà nerazzurro e mago delle coreografie in Curva Nord: uno ...

Inter-Napoli - restano in cella i tre ultrà. Il pm : 'Azione di tipo militare' : Lancia un appello Vincenzo Belardinelli, il padre del 39enne tifoso Daniele , travolto e ucciso da un veicolo durante gli scontri precedenti alla partita Inter-Napoli in via Novara il giorno di Santo ...

Gospel a Forcella : nel cuore di Napoli la musica che parla al cuore con la Parola di Dio : Sabato 15 dicembre alle ore 19:30 la Chiesa di San Giorgio Martire a Napoli ospiterà "Gospel a Forcella" con l'Euphoria Gospel Choir un coro polifonico che nasce a Napoli nel 2010 sotto la direzione del M° Emanuele Giovanni Aprile. Gli antichi canti degli schiavi afroamericani deportati risuoneranno nel cuore di Partenope.Continua a leggere

Napoli - lo storico cimitero delle 366 fosse rischia di essere 'cancellato' da un nuovo palazzo : Fu il vanto della Napoli settecentesca di Ferdinando IV, un cimitero destinato ai poveri, disegnato da Ferdinando Fuga, con una struttura ancora unica al mondo: 366 fosse, una per ogni giorno dell'...

