Il 19 gennaio 1963 i Beatles fecero la loro prima apparizione in una TV nazionale con

(Di sabato 19 gennaio 2019)Il 19lain una TVa pochi giorni dalla pubblicazione del singolo Please Please Me. Lo show Thank Your Lucky Stars era molto popolare in quegli anni, e per i Fab Four fu una grande occasione per portare laimmagine e lamusica in tutto il Paese. Please Please Me era il secondo singolo, dopo Love Me Do, pubblicato dalla giovanissima band di Liverpool, ed entrambi anticipavano l'uscita del primo album "Please Please Me" ().Thank Your Lucky Stars andava in onda sulla rete ITV ed era quasi una risposta allo show Juke Box Fury trasmesso dalla BBC. Dal 1961 portava sullo schermo gli artisti del momento, che venivano fatti esibire in playback di fronte a un pubblico disposto a semicerchio. L'arrivo dei Fab Four fu registrato il 13dele sei giorni dopo ilain ...