Facebook testa una nuova app per i giovani chiamata LOL

Facebook Messenger ha iniziato a testare l’opzione per cancellare i messaggi inviati in una conversazione : Il team di Facebook Messenger ha cominciato a testare l'annullamento dell'invio di un messaggio anche sull'app per Android. L'articolo Facebook Messenger ha iniziato a testare l’opzione per cancellare i messaggi inviati in una conversazione proviene da TuttoAndroid.

Facebook Messenger testa in alcuni Paesi la Modalità Scura : Facebook Messenger negli ultimi mesi ha apportato diverse modifiche all'interfaccia utente e un'altra novità pare sia in fase di test in alcuni Paesi L'articolo Facebook Messenger testa in alcuni Paesi la Modalità Scura proviene da TuttoAndroid.

Facebook testa un nuovo metodo di shopping nelle live : Facebook testa un nuovo modo per fare shopping direttamente all'interno delle proprie live: passa tutto da uno screenshot. L'articolo Facebook testa un nuovo metodo di shopping nelle live proviene da TuttoAndroid.

Com’è iniziata la protesta dei gilet gialli in Francia : tra petizioni - Facebook e piazza : In Francia continua a tenere banco la mobilitazione dei gilet gialli, cittadini indignati dall'aumento del prezzo del carburante deciso dal governo per fronteggiare il cambiamento climatico e puntare sulle energie rinnovabili: ecco come sono nati, tra Facebook e mobilitazioni nelle strade e piazze del paese.Continua a leggere

Fisco - accordo tra Facebook e Agenzia delle Entrate : il gruppo pagherà 100 milioni per chiudere contestazioni : Facebook pagherà 100 milioni al Fisco italiano per chiudere la controversia relativa alle indagini fiscali condotte dalla Finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, che aveva accertato la mancata dichiarazione di 300 milioni di ricavi pubblicitari tra 2010 e 2016. Il social network ha siglato un accertamento con adesione dopo una “parziale riconfigurazione delle contestazioni iniziali”, si legge nel comunicato ...

Facebook Messenger testa una funzione per guardare i video insieme : Il team di Facebook Messenger sta attualmente testando internamente una nuova funzionalità di co-visualizzazione dei video. Ecco cosa sappiamo L'articolo Facebook Messenger testa una funzione per guardare i video insieme proviene da TuttoAndroid.