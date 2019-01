Bimbo nel pozzo | l' ultima speranza per Julen | 15 ore per scavare un nuovo tunnel

Spagna - Bimbo di 2 anni caduto nel pozzo : sarà raggiunto entro lunedì - si lavora per realizzare un tunnel verticale : Si lavora senza sosta in Spagna, dove centinaia di tecnici continuano a impegnarsi giorno e notte per tentare di raggiungere il bambino di due anni, Julen, caduto il 13 gennaio in un pozzo stretto e profondo nel Sud del Paese. Il piccolo è caduto in pozzo abbandonato di 25 centimetri di diametro e di più di 100 metri di profondità mentre giocava non lontano dai genitori che stavano facendo un pic-nic. I genitori avevano già perso un figlio di 3 ...

Bimbo caduto nel pozzo : anche i salvatori dei 33 minatori sono al lavoro per Yulen : sono passati ben 5 giorni dalla caduta del povero Yulen (o Julen, come riportano alcuni media spagnoli) nel pozzo, a Malaga. Il bambino giocava nei pressi della casa di un parente quando è precipitato nel pozzo. I tentativi per salvarlo si sono rivelati molto difficili, ma vanno avanti. Sul posto è giusta anche la compagnia che è riuscita a salvare i minatori cileni.

Spagna - Bimbo caduto nel pozzo : gli ultimi aggiornamenti - sul posto compagnia che salvò minatori cileni : Proseguono senza sosta le operazioni dei soccorritori che tentano di recuperare Julen, il bimbo di 2 anni caduto domenica scorsa in un pozzo nel sud della Spagna, vicino Malaga: il Paese rimane con il fiato sospeso. Sul posto è giunta anche la Stockholm Precision Tools AB, la compagnia svedese che riuscì a localizzare 33 minatori cileni bloccati per 69 giorni sotto terra dopo una frana. Julen Rosello è caduto in un pozzo di prospezione non ...

