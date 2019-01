Stefano Pioli consiglia la società

Fiorentina - Stefano Pioli a rischio esonero : c'è già il nome del sostituto : Stefano Pioli rischia di essere sollevato dall'incarico di tecnico della Fiorentina a seguito di un inizio di campionato non eccellente Stefano Pioli rischia l' esonero dal ruolo di tecnico della ...

Fiorentina - Stefano Pioli a rischio esonero : c’è già il nome del sostituto : Stefano Pioli rischia di essere sollevato dall’incarico di tecnico della Fiorentina a seguito di un inizio di campionato non eccellente Stefano Pioli rischia l’esonero dal ruolo di tecnico della Fiorentina. Dopo la sconfitta contro la Juventus, la classifica della Viola recita 18 punti in 14 partite, con l’Europa che si sta allontanando in maniera preoccupante. Secondo le indiscrezioni raccolte da La Repubblica, ci ...