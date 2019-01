Sanità | in Italia record di longevità | ma al Sud si vive un anno in meno

Sanità - Aiop : liste d'attesa Ssn bestia nera per 20 mln italiani : Roma, 16 gen., askanews, - Nell'ultimo anno, circa 20 milioni di italiani, il 38,7% della popolazione adulta, hanno sperimentato la criticità delle liste d'attesa per accedere a prestazioni ...

Giornata tonica per il comparto sanitario italiano - +1 - 48% - - slancio per Amplifon : L'indice delle aziende sanitarie si muove all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dal comparto sanitario dell'Area Euro. Il FTSE Italia Health Care ha aperto a 136.534,7,...

Anonymous all'attacco : violati i database della Sanità italiana : Un cyber-attacco ai database della sanità italiana per evidenziarne le criticità e la scarsa sicurezza: sarebbero queste le motivazioni che avrebbero spinto alcuni membri di Anonymous Italia, gruppo di cyber-attivisti e hacker senza volto, a violare i database di alcune ASL ed enti correlati al sistema sanitario nazionale nella giornata del 24 dicembre. Nello specifico, sarebbero stati colpiti una decina di siti di associazioni di categoria, ...

Anonymous - hacking di Natale ai database della Sanità in Italia : immagine: anon-italy.blogspot.com Attacco ai database della galassia della sanità Italiana prima di Natale. Anonymous Italia ha pubblicato oggi i risultati di un’operazione di hacking ai siti di alcune sanitarie locali e di istituti coinvolti nelle politiche sanitarie pubbliche. Dall’Istituto superiore di sanità all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Nel complesso sono dieci i soggetti finiti nel ...

Povertà sanitaria - sempre più italiani ricorrono al Banco Farmaceutico e aumenta l’iniquità sociale : Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che l’epoca attuale non è più fondata sul lavoro, ma sul debito. Con tanti saluti all’articolo 1 della Costituzione. Il debito accomuna tutti i cittadini – salvo poche e fortunate categorie di nicchia – e persino tutti gli Stati, quantomeno quelli dell’area euro. Oggi, però, non si vive a debito solo per quanto concerne i consumi, per così dire, voluttuari: vacanze, autovetture, tecnologia. Ora il fenomeno ...

Record napoletano per la Sanità italiana - rimosso carcinoma con una tecnica innovativa : E' un primato tutto napoletano quello realizzato dall'equipe medica dell'Ospedale del Mare che, per la prima volta in Italia, ha sperimentato una tecnica innovativa mai applicata fin'ora. L'intervento ...

Giornata in tenuta per il comparto sanitario italiano - +0 - 48% - : Si muove in territorio positivo l' indice delle aziende sanitarie , che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio del comparto sanitario dell'Area Euro che dà ...

Sondaggi elettorali : la maggioranza degli italiani vuole investimenti su Sanità e scuola : Il 75% degli elettori, secondo Demopolis, chiede interventi per il rilancio economico ed occupazionale, i due terzi la riduzione della pressione fiscale. Il 64% dei cittadini auspica investimenti nella sanità pubblica, il 58% lo snellimento della burocrazia. La maggioranza degli italiani vorrebbe inoltre un impegno più forte nelle politiche per l’ambiente e a favore della scuola pubblica.Continua a leggere

La Sanità italiana parla russo - cresce domanda dall'estero : Roma, 18 dic., askanews, - cresce, soprattutto in Europa, la domanda di cure, assistenza e prestazioni mediche all'estero da parte cittadini russi, e l'Italia risponde. Nasce 'Curarsi in Italia', il ...

Sanità - povertà : “All’Inmp i pazienti italiani aumentati dal 6% al 43% in 10 anni : Sempre più italiani negli ambulatori dedicati alle persone indigenti. In 10 anni i connazionali che si sono rivolti all’Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp) sono passati dal 6% al 43%. Dal 2008 ad oggi sono stati 450 mila gli accessi in questa struttura che offre cure alle persone in difficoltà, con 20 mila pazienti seguiti ogni anno. Dai migranti, che ...

Si muove in territorio negativo il comparto sanitario italiano - -1 - 27% - : Il Settore sanitario a Milano procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Health Care . L' indice FTSE Italia Health Care ha aperto a 136.159,13, in calo ...

Sanità pubblica - presto in Italia potremmo non averla più : di Rossella De Falco e Roberto De Vogli La prima autrice di questo intervento è la dottoressa Rossella De Falco, dottoranda di ricerca presso il Human Rights Centre dell’Università di Padova. La dottoressa De Falco ha una Laurea in Affari Internazionali alla John Hopkins University e ha perfezionato i suoi studi presso l’Università dell’Essex. Recentemente, ha collaborato con il Centre for Economic and Social Rights (Cesr) di New York al fine di ...

L'Università di Siena pioniera d'Italia nella Sanità : nasce il corso di laurea per consulenti genetici : In una scienza medica che va verso la medicina di precisione, ovvero una medicina "personalizzata" in base anche alle caratteristiche genetiche del paziente, questa figura diventerà centrale. Il ...

Sanità : Censis : per il 55% degli italiani troppe disparità di accesso a diagnosi e cure : Il Ssn non è uguale per tutti. Così la pensano gli italiani, che alle prese con la Sanità si sentono “diversi e soli”. E’ quanto emerge dal 52esimo Rapporto Censis, che viene presentato oggi: più della metà (54,7%) pensa che in Italia le persone non abbiano le stesse opportunità di diagnosi e cure. Ne è convinto il 58,3% dei residenti al Nord-Est, il 53,9% al Sud, il 54,1% al Centro e il 53,3% al Nord-Ovest. Addirittura ci sono ...