Milan-Genoa | Piatek | vertice in corso È arrivato anche Preziosi

Calciomercato Milan - vicinissimo l’arrivo di Piatek dal Genoa : il cerchio è pronto a chiudersi : Il presidente Preziosi ha raggiunto il vertice tra Leonardo e i dirigenti rossoblù, la sua presenza potrebbe dare l’impulso decisivo alla trattativa Il Milan ha quasi messo le mani su Piatek, toccando i tasti giusti nella trattativa con il Genoa. Il vertice tra le parti, in corso di svolgimento a Milano, pare stia dando i frutti sperati, con il club rossonero al momento vicinissimo a prendere l’attaccante ...

A Milano incontro Milan-Genoa per Piatek : ANSA, - Milano, 18 GEN - E' in corso in centro a Milano un summit tre le dirigenze del Milan e del Genoa per trovare un accordo per il trasferimento di Krzysztof Piatek, valutato circa 40 milioni di ...

Milan-Genoa : via al vertice per Piatek. Incontro a 4 a Milano : iniziato a Milano il vertice a quattro tra i dirigenti di Milan e Genoa per il trasferimento di Krzysztof Piatek dal Grifone ai rossoneri. I vertici dei due club si sono dati appuntamento per ...

Piatek - al via il summit tra il Milan e il Genoa : MilanO - E' in corso in centro a Milano un summit tre le dirigenze del Milan e del Genoa per trovare un accordo per il trasferimento di Krzysztof Piatek , valutato circa 40 milioni di euro. Una ...

Piatek al Milan - ci siamo : i rossoneri pronti a chiudere col Genoa : Piatek , venerdì in polacco, 18 gennaio 2019 può essere il giorno della fumata bianca per il Milan . Il bomber del Genoa è a un passo da diventare rossonero ed è in attesa dell'esito del vertice tra ...

Calciomercato Milan - si stringe per l’arrivo di Piatek : nuovi importanti sviluppi nella trattativa con il Genoa : Nel pomeriggio di oggi andrà in scena un incontro tra il club rossonero e quello rossoblù, si prova a stringere per l’arrivo dell’attaccante polacco a Milano In attesa che si definisca il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea, il Milan lavora per mettere le mani sul sostituto. Il nome individuato è quello di Piatek, attaccante del Genoa protagonista di una prima parte di stagione davvero esaltante. Spada/LaPresse Il club ...

Milan-Genoa : prove d'intesa. L'incontro per Piatek nel pomeriggio : Sono ore decisive per il futuro di Krzysztof Piatek. I vertici di Milan e Genoa si sono dati appuntamento oggi pomeriggio a Milano per discutere delle cifre e dei dettagli del contratto che potrebbe ...

Calciomercato Milan - i dettagli dell’affare Piatek : c’è l’accordo col Genoa : Calciomercato Milan, arriva una bozza d’accordo tra il club rossonero ed il Genoa in merito all’affare Piatek che sarà il sostituto di Higuain Calciomercato Milan, i rossoneri stanno vivendo un momento molto delicato sul mercato. Devono dapprima sistemare la questione Higuain, cedendolo al Chelsea, poi assicurarsi un sostituto all’altezza della situazione. A tal proposito sembra essere vicinissimo l’arrivo di Piatek ...