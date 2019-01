' Io | tabaccaio rapinato 12 volte | non terrò mai un' arma con me'

Garbatella - tabaccaio ferma rapinatore : 'Mi è salita la rabbia e gli ho dato una testata' : Alla Garbatella (Roma), un tabaccaio di 53 anni, Roberto Leandri, ha affrontato due banditi e ne ha bloccato uno. L'episodio si è verificato giovedì scorso, quando i due ladri sono entrati nella tabaccheria dell'uomo a Sette Chiese. Inizialmente, Roberto pensava fosse uno scherzo, ma ha visto in seguito che i due loschi individui erano armati e diretti verso le casse del suo negozio. In un primo momento l'uomo ha dato tutti i soldi presenti in ...

tabaccaio arresta il rapinatore : 'Mi è salita la rabbia e gli ho dato una testata' : Ha steso un rapinatore armato di roncola con una testata e lo ha rincorso per strada fino a farlo arrestare dalle volanti della polizia, mentre il complice gli sparava con la pistola per liberarlo....

Il tabaccaio più rapinato di Napoli con 12 'colpi' : 'Armarmi e sparare? Mi difenda lo Stato' : 'Anche dopo la dodicesima rapina in tre anni, non ci penso nemmeno per un istante ad armarmi e - Dio non voglia - arrivare a portarmi un morto sulla coscienza. Dico no alle pistole in casa e chiedo al ...