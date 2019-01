Inter | c' è il post Handanovic | preso Brazao

Inter-Sassuolo : 10 mila bimbi in risposta alla discriminazione e alla violenza negli stadi : È l’iniziativa portata avanti dall’Inter che, dopo gli episodi accaduti nella partita contro il Napoli dello scorso 26 dicembre (chiusura

Calciomercato Inter - si lavora al rinnovo di Skriniar : presentata una proposta importante al difensore slovacco : Non solo il rinnovo di Icardi, il club nerazzurro ha presentato una proposta di prolungamento anche a Skriniar L’Inter lavora non solo per rinforzare la rosa di Spalletti, ma anche per blindare i giocatori più rappresentativi. Oltre alla trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi, il club nerazzurro ne ha iniziata un’altra per il prolungamento di Milan Skriniar, il cui contratto è attualmente in scadenza nel 2022. Marotta e ...

Spoiler Un Posto Al Sole dal 21 al 25 gennaio : Ferri alle prese con un delicato Intervento : La soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole', che va in onda dal 1996 sul piccolo schermo, vede nuove sorprese nella vita dei protagonisti principali, a partire dal personaggio di Roberto Ferri. Quest'ultimo ha dovuto incassare un duro colpo per ottenere la conferma come direttore generale delle Imprese Viscardi ed è stato costretto a cedere alla richiesta del proprietario Valerio Viscardi. Inoltre, è tornato a lavorare ai Cantieri l'avvocato ...

Inter - il rinnovo di Mauro Icardi è un mistero social : cosa c'è dietro al post di Wanda Nara : La famiglia Icardi è in guerra con la Gazzetta dello Sport. Da diverse settimane ormai, prima con Wanda e ora con Mauro, sui social e in tv marito e moglie non perdono occasione per zittire i colleghi della rosea ad ogni notizia che li riguarda. Inizialmente fu la signora Nara a prendersela con Gazz

Rodrigo Alves - il Ken Umano si “riduce” la faccia : la foto post-Intervento : Dopo essere stato arrestato a Berlino, perché il suo aspetto non coincideva con la foto sul passaporto, Rodrigo Alves ha avuto nuovi problemi in aeroporto. Il 35enne ha infatti rivelato al DailyMail che il suo naso “non funziona” e le macchine di scansione del passaporto negli aeroporti stanno iniziando a non riconoscerlo. L’ex concorrente del Celebrity Big Brother, e ospite al Grande Fratello vip, è volato fino a Teheran per ...

Rinnovo Icardi : il post di Wanda Nara che tiene sulle spine i tifosi dell'Inter : ROMA - Sembra lanciare messaggi in codice Wanda Nara sul futuro all 'Inter di Mauro Icardi . Ancora una volta, in questa vicenda in cui si parla prevalentemente via social, la moglie e agente del ...

Wanda Nara ed il post criptico : i tifosi dell’Inter tremano - c’entra Icardi? : Wanda Nara continua a trattare il rinnovo di contratto del suo amato Mauro Icardi, per adesso nessuna firma con l’Inter “Mentre aspetti quello che mai arriverà, ecco che appare ciò che meno ti aspettavi“. Ancora una volta un messaggio criptico apparso sui social network. A scriverlo è stata Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, il quale di questi tempi sta trattando il rinnovo del proprio contratto con ...

Hacker - l’allarme della Polizia Postale : ecco la nuova pericolosa truffa che arriva da Internet : E’ in corso in tutta Italia una nuova attività di spamming a scopo estorsivo messa in pratica, ancora una volta, attraverso l’invio di email in cui gli utenti vengono informati dell‘Hackeraggio del proprio sistema operativo e dell’account di posta elettronica. E’ l’allarme lanciato dalla Polizia Postale dopo le numerose segnalazioni arrivate ai compartimenti in diverse regioni. Sfruttando una vulnerabilità del ...

Rinnovo Icardi : l'Inter studia la giusta strategia. Intanto Mauro va a 'C'è posta per te' : E Icardi ? C'E' posta PER TE - Come scrive la Gazzetta dello Sport , ieri Icardi era a Roma con Wanda Nara per registrare una puntata di 'C'è posta per te' , rientrando poi subito a Milano con un ...

Nissan IMs - Unelettrica a tre o cinque posti Intercambiabili : Al Salone di Detroit, la Nissan presenta la concept IMs, con unoriginale architettura interna che prevede cinque posti nella disposizione 2+1" o "2+1+2, inteso come tre posti posteriori di cui uno centrale dominante. "Questa audace concept rappresenta la nascita di un inedito segmento di veicoli: una berlina sportiva elettrificata rialzata", ha dichiarato Denis Le Vot, vicepresidente di Nissan North America. Le Vot ha anche ...

Un posto al sole : Tv Soap Intervista GIULIA DI QUILIO (pm Clara Fiorito) : Quando a Un posto al sole c’è bisogno di un Pubblico Ministero, Clara Fiorito è pronta ad intervenire! Dunque abbiamo pensato di farvi conoscere meglio GIULIA Di QUILIO, l’attrice che dà vita proprio al ruolo del PM che spesso collabora con Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino) e che ha avuto molta rilevanza nel recente caso dell’omicidio di Veronica Viscardi. Ciao GIULIA, benvenuta su Tv Soap. Ti piace interpretare Clara ...

Cassano a Sky : 'Milan - follia cedere Higuain. E' l'unico decente che hanno. Lo prenderei all'Inter al posto di Icardi' : Dopo l'operazione al cuore, ho fatto 60 minuti a un livello clamoroso contro una squadra clamorosa che nel 2014 sarebbe diventata campione del mondo. Un'altra grande partita per me fu anche Inter-...

Il neopapà Ricky Martin stasera primo ospite Internazionale di C'è Posta per Te : stasera alle 21,25 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di C'è Posta per Te. Maria De Filippi torna a raccontare storie di drammi famigliari, coppie felici, gente che vuole cucire dei rapporti o rivedere vecchie conoscenze. Ai momenti più seri si alterneranno, come ogni anno, minuti di svago e momenti in cui sorridere, magari perché in studio un anziano signore vuole rincontrare il suo primo amore o dei ragazzi vogliono fare una ...

Inter - il Psg insiste : vuole Nainggolan al posto di Rabiot (RUMORS) : In casa Inter uno dei giocatori al centro di varie voci nell'ultimo mese è stato sicuramente il centrocampista belga, Radja Nainggolan. Il Ninja ha saltato il big match contro il Napoli a santo Stefano, il 26 dicembre, essendo stato sospeso dalla società dopo essere arrivato in ritardo all'allenamento (e non era la prima volta) il giorno dopo il pareggio contro il Chievo Verona. Una stagione molto travagliata, condizionata anche da alcuni ...