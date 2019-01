Colpiti dai problemi TIM oggi 18 gennaio | occhio a linea fissa e mobile

optimaitalia

(Di venerdì 18 gennaio 2019)Trapelano in questi minuti moltissime segnalazioni in merito aTIM, coi giocatori italiani che al momento non riescono ad accedere alla connessione soprattutto con ladomestica. Al momento si hanno ancora notizie frammentarie, ma di sicuro non c'è ancora una mole di lamentele tale da indurmi a parlarvi di vero e proprio down, stando alle informazioni raccolte finora.Difficile dire se si tratti di un semplice intervento di manutenzione in determinate aree geografiche o se dietro iTIM di18ci sia qualcosa di più. Non ho ancora riscontrato prese di posizioni ufficiali da parte della compagnia telefonica, esattamente come avvenne un paio di mesi fa quando vi riportai analoghe anomalie. La speranza, come sempre avviene in circostanze di questo tipo, è che la situazione si possa ripristinare nel più breve tempo possibile in Italia.Gli utenti ...