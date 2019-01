Calendario Serie A | riparte il Campionato! Orari e programma delle partite del 19-21

Serie A basket - Calendario e orari del fine settimana 19-20 gennaio. Come vedere le partite in tv e streaming. Il programma completo : Tra domani, sabato 19, e dopodomani, domenica 20 gennaio, tornerà in scena la Serie A 2018-2019 di basket per la sedicesima giornata, primo turno del girone di ritorno. Classifica sempre più corta alle spalle della capolista Milano, con Avellino in solitaria al secondo posto davanti alla coppia formata da Venezia e Cremona. La sedicesima giornata si aprirà domani alle ore 20.30 con la sfida tra Cantù e Avellino. Domenica in campo alle ore 12.00 ...

Serie A calcio - Calendario e orari del fine settimana 19-20 gennaio. Come vedere le partite in tv e streaming su Sky e DAZN. Il programma completo : Da sabato 19 a lunedì 21 gennaio si svolgerà la ventesima giornata della Serie A di calcio. Dopo la sosta invernale, si torna in campo anche in campionato con il primo turno del girone di ritorno. Il programma delle gare si aprirà sabato alle 15.00 con Roma-Torino, sfida di alta classifica con i giallorossi pronti a tornare in corsa per la Champions League. Alle 18.00 ci sarà Udinese-Parma, mentre alle 20.30 l’Inter ospiterà a San Siro il ...

Calendario Milan 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia e Supercoppa Italiana : Calendario Milan 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia e SuperCoppa Italiana partite Milan Serie A 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d’inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l’atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019. Ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE: Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni ...

Serie A - cambia il programma della 3ª giornata ritorno : le modifiche al Calendario : Serie A, la 3ª giornata ritorno ha subito alcune modifiche al calendario, due incontri sono stati infatti spostati: i dettagli Serie A, cambia il programma della 3ª giornata ritorno ha subito un ritocchino. La gara Frosinone-Lazio si giocherà infatti lunedì 4 febbraio alle ore 19.00, l’incontro era in precedenza stato fissato domenica 3 febbraio alle 15.00. cambia invece solo di orario la gara Cagliari-Atalanta, che andrà in scena in ...

Serie A calcio - riprende il Campionato. Calendario - orari - tv e streaming della ventesima giornata. Il programma completo : Terminata la pausa invernale e archiviati gli ottavi di finale di Coppa Italia, riprenderà questo fine settimana la Serie A 2018-2019 di calcio. Tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio andrà in scena infatti la ventesima giornata del massimo campionato nazionale, primo turno del girone di ritorno. La Juventus ha chiuso la prima parte della stagione saldamente al comando e proverà a proseguire la propria impressionante striscia di vittorie. Le prime ...

Calendario Serie A calcio - si ricomincia dopo la sosta! Programma - orari - tv e streaming della ventesima giornata (19-21 gennaio) : La Serie A torna finalmente dopo la sosta invernale, il massimo campionato italiano di calcio è rimasto fermo per tre settimane e sarà protagonista nel weekend del 19-21 gennaio quando andrà in scena la 20^ giornata (la prima del girone di ritorno). Il big match di questo turno è Napoli-Lazio di domenica sera, scontro tra seconda e quarta della classe: ne approfitterà l‘Inter in ottica secondo posto (i nerazzurri se la vedranno col ...

Basket - Serie A oggi (6 gennaio) : Calendario e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Dopo l’anticipo di ieri tra Brindisi e Avellino, prosegue oggi, domenica 6 gennaio, la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Le partite in programma sono sette e non mancheranno le sfide interessanti. Si comincia alle ore 12.00 con l’incontro probabilmente più atteso del turno, ovvero Venezia contro Cremona, due delle quattro formazioni al secondo posto in classifica. Nel pomeriggio ad aprire le ...

Serie A basket - il Calendario della 14a giornata (5-6 gennaio) : programma - orari - tv e streaming : Primo appuntamento del 2019 per la Serie A 2018-2019 di basket. Tra domani, sabato 5 gennaio, e dopodomani, domenica 6 gennaio, andrà in scena la quattordicesima giornata del massimo campionato nazionale, penultimo turno del girone di andata. La scorsa settimana la capolista Milano è incappata nella prima sconfitta stagionale, mentre Venezia è stata raggiunta in seconda posizione da Cremona, Varese e Avellino. In fondo alla classifica è rimasta ...

Sosta Serie A calcio - quando riprendono ad allenarsi le squadre? Calendario - date e programma. Si riparte con la Coppa Italia : Tempo di vacanze per quanto riguarda i calciatori del campionato di Serie A: dopo l’inedito programma natalizio, con il girone di andata che si è andato a chiudere praticamente in concomitanza del nuovo anno, a breve ripartiranno gli allenamenti delle varie squadre per poi ripartire con i prossimi appuntamenti (Coppa Italia, SuperCoppa Italiana e poi campionato). Andiamo a scoprire quando riprenderanno ad allenarsi le squadre. ATALANTA ...

Serie A - Calendario 20^ giornata : c’è Napoli-Lazio dopo la pausa invernale : Il campionato di Serie A è fermo per via della pausa invernale. Un breve periodo di vacanza per i giocatori, che torneranno in campo nel terzo fine settimana del mese di gennaio. La 1ª giornata del girone di ritorno, che coinciderà con la 20ª giornata della stagione 2018/19, proporrà il big match tra Napoli e Lazio. Sarà una sfida importante per le posizioni di vertice e nessuna delle due squadre vorrà lasciare punti per strada, così da ...

