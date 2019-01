A Cremona in questi giorni non bisogna fare rumore

ilpost

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Si sta registrando – per salvarlo – il suono di quattro storici strumenti musicali, ma per avere un suono pulito serve che in città si faccia più silenzio possibile