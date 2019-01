Xiaomi Mi 9 si mostra in nuovi render con un notch a goccia

Il CEO di Xiaomi ci stuzzica mostrando brevemente in video l’imminente Redmi Note 7 : Xiaomi Redmi Note 7 mostrato brevemente in un video hands-on direttamente dal CEO dell'azienda. L'articolo Il CEO di Xiaomi ci stuzzica mostrando brevemente in video l’imminente Redmi Note 7 proviene da TuttoAndroid.