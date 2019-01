Trono Classico | Luigi Mastroianni spiazza tutti | Sonia | Giorgia e Irene vanno via

Anticipazioni Trono Classico : Teresa bacia Antonio e litiga con Andrea - scelta vicina : Anticipazioni Trono Classico, Teresa Langella pronta alla scelta: ora la villa con Antonio e Andrea Anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne sorprendenti oggi! La scelta di Teresa Langella è vicinissima: la tronista potrebbe scegliere già nella prossima registrazione! Oggi infatti è emerso che è pronta a fare la sua scelta, quindi insieme ad […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico: Teresa bacia Antonio e litiga con Andrea, ...

Trono Classico : Luigi Mastroianni fa piangere Giorgia Iarrera : Luigi Mastroianni del Trono Classico contro le corteggiatrici: Giorgia in lacrime Nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, in base alle anticipazioni circolate on line in questi minuti, pare davvero sia successo di tutto. E stavolta ad aver fatto molto parlare sembra sia stato Luigi Mastroianni, il quale avrebbe attaccato duramente le sue corteggiatrici. Il motivo? Il tronista avrebbe fatto un’unica esterna con ...

ANDREA DAL CORSO/ Torna a Uomini e Donne per Teresa Langella con un gesto d'amore - Trono Classico - : ANDREA Dal CORSO protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne: un bacio passionale in arrivo tra il corteggiatore e la tronista Teresa Langella

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Classico : LORENZO ancora indeciso tra CLAUDIA e GIULIA : Uomini e Donne news: LORENZO, CLAUDIA e GIULIA, le ultime anticipazioni LORENZO Riccardi è dovuto correre ai ripari: nell’ultima registrazione di Uomini e Donne: il ragazzo si è infatti dovuto scusare con GIULIA Cavaglià e CLAUDIA Dionigi, le sue due corteggiatrici, per essersi preso gioco di loro fingendo di voler scegliere una delle due. Scopriamo dunque insieme come sta proseguendo il percorso del tronista grazie alle anticipazioni sul ...

Uomini e Donne - Trono Classico : TERESA bacia ANDREA ed elimina KEVIN [anticipazioni] : Importanti novità per TERESA Langella nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne: la napoletana si è infatti lasciata andare ad un bacio con ANDREA Dal Corso, innescando la furia di Antonio Moriconi e KEVIN Basili, gli altri due suoi corteggiatori. Le anticipazioni segnalano che la Langella ha scelto di non portare in esterna KEVIN al fine di chiarire le ultime divergenze sorte con Antonio; quest’ultimo però, ...

Trono Classico Angela e Paolo : viaggi - amore e litigate. La situazione : Trono Classico Angela e Paolo: viaggi, amore e litigate. La situazione della coppia Paolo Crivellin e Angela Caloisi come stanno? La coppia sbocciata a Uomini e Donne procede a gonfie vele, tra un viaggio e l’altro, tanto amore e qualche litigata. D’altra parte l’amore non è bello se non è litigarello, sussurrava il detto. Proverbi […] L'articolo Trono Classico Angela e Paolo: viaggi, amore e litigate. La situazione ...

Trono Classico - Andrea Dal Corso : la sua ex rompe il silenzio : Andrea Dal Corso del Trono Classico di Uomini e Donne: la sua ex dice la sua Andrea Dal Corso, in questi mesi, è riuscito a catalizzare l’attenzione delle telespettatrici, le quali sono rimaste ammaliate dal suo innato fascino. E anche la tronista Teresa Langella, inutile negarlo, è sembrata essere particolarmente colpita dalla bellezza del corteggiatore. Per tale ragione sono stati tanti in queste settimane a dichiarare sui social di ...

Uomini e donne anticipazioni : ANDREA CERIOLI ha scelto… [Trono classico] : Scelta a sorpresa per ANDREA CERIOLI nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne: l’ex protagonista di Temptation Island Vip ha infatti deciso di rinunciare allo speciale in prima serata – previsto per febbraio – e scegliere in anticipo la donna che ha fatto breccia nel suo cuore. Questa volontà, condivisa da Maria De Filippi, ha però generato delle perplessità nell’opinionista Gianni ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico - per la scelta di Teresa il favorito è Andrew : Sabato 12 gennaio è stata registrata una delle puntate di Uomini e Donne che più farà discutere gli amanti del gossip nostrano ed in particolare i fans della trasmissione ideata e condotta dalla ''queen'' della televisione italiana, Maria De Filippi. Chi ama questo programma ha imparato negli anni a convivere con i repentini colpi di scena e le ''scelte'' improvvise dei propri protagonisti. La puntata registrata sabato non sfugge a questa regola ...

Trono Classico spoiler : Andrea a sorpresa non aspetta il serale di U&D e sceglie Arianna : Nel pomeriggio di sabato 12 gennaio si sono registrate le nuove puntate del Trono classico di Uomini e donne, dove a sorpresa, è avvenuta la scelta di Andrea Cerioli. Tronista atipico, Andrea è alla sua seconda esperienza sul Trono di Maria De Filippi e come ricorderemo, nella prima partecipazione uscì dal programma senza effettuare una scelta. Ora invece, secondo le anticipazioni che provengono dal sito 'Il Vicolo delle news', il tronista ha ...

Uomini e Donne - Trono Classico : Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione : Durante l'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, Andrea Cerioli, uno dei cinque tronisti attualmente in carica, ex concorrente del Grande Fratello ed ex tentatore di Temptation Island Vip, alla sua seconda esperienza sul Trono, è arrivato, a sorpresa, alla scelta finale.La decisione definitiva di Andrea Cerioli, che è arrivata prima della puntata speciale ...

Anticipazioni U&D - Trono Classico : la scelta di Cerioli è Arianna : A sorpresa, nella registrazione del trono classico di sabato 12 gennaio, Andrea Cerioli ha fatto la sua scelta nello studio di Uomini e donne, senza quindi aspettare le tante attese puntate serali del programma di Maria De Filippi. Come riportano le Anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', il bolognese ha scelto Arianna, mentre nella nuove puntate in onda nelle prossime settimane su canale 5, vedremo finalmente il primo bacio tra Teresa ...

Anticipazioni Trono Classico - Andrea Dal Corso sconvolge tutti col suo passato : Anticipazioni Trono Classico, il racconto di Andrea Dal Corso ha sconvolto tutti Le ultime Anticipazioni del Trono Classico hanno spiazzato tutti. Ci riferiamo al passato di Andrea Dal Corso, di cui lui ha voluto parlare a Teresa Langella. Incalzato probabilmente dalle continue critiche della tronista, Andrea avrà voluto dimostrarle che anche lui ha le sue […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, Andrea Dal Corso sconvolge tutti col ...

U&D - oggi 12 gennaio nuova registrazione del Trono Classico : possibile scelta improvvisa : Tante novità attendono il pubblico del trono classico di Uomini e Donne, il famoso people show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Questo pomeriggio sarà registrata una nuova puntata che vedrà protagonisti i cinque tronisti che siedono sulla poltrona rossa del programma. La puntata che sarà registrata tra poche ore potrebbe focalizzarsi in maniera particolare su un personaggio: si tratterebbe di colui che sarebbe pronto a ...