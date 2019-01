Oroscopo 19 gennaio : Scorpione attraente - Leone alla ricerca di affetto : Un'altra settimana sta per volgere al termine. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali nella giornata di domani 19 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: sul lavoro avete notato una differenza di trattamento tra voi ed altri colleghi. La miglior soluzione in questo caso non è alzare la voce, ma cercare di far valere le proprie ragioni con tranquillità. Il vostro interlocutore sembra propenso alla lite, tagliate corto ed ...

Oroscopo della settimana fino al 27 gennaio : le stelle preferiscono lo Scorpione : L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 gennaio 2019 ha già deciso di dare un'ipotetica valenza ai prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia applicata alla quarta settimana dell'attuale mese? Bene, partiamo subito col ricordare che ad essere messi sotto analisi in questo contesto saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano l'attesissima classifica ...

Oroscopo 18 gennaio : Sagittario confuso nei sentimenti - stanchezza per lo Scorpione : Prima di lanciarci verso un nuovo fine settimana leggiamo le previsioni e l'Oroscopo di venerdì 18 gennaio 2019, giornata che porterà diverse novità a tutti e dodici i segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti di questo venerdì. Vediamo ora i dettagli. Oroscopo dei primi sei segni zodiacali per venerdì 18 gennaio Ariete: in amore in questo periodo c'è più voglia di fare, se cercate la persona giusta sarà possibile ...

Oroscopo 21 gennaio : giornata piatta per Scorpione - Vergine sottotono : Nella giornata di lunedì 21 gennaio 2019 le previsioni zodiacali parlano di un po' di diffidenza da parte del Capricorno che potrebbe dimostrarsi freddo, così come la Bilancia potrebbe avere un dissidio che potrebbe rivelarsi fatale per il suo lavoro, mentre la Vergine si sentirà un po' triste. Andrà decisamente meglio per il Gemelli ed i Pesci, che ritroveranno un po' della pace agognata. Ma vediamo i dettagli delle previsioni di tutti i 12 ...

L'oroscopo del 17 gennaio : Scorpione 'vola alto' - Leone deluso in amore : Le previsioni astrologiche nella giornata del 17 gennaio sottolineano con accuratezza gli avvenimenti che interessano la sfera professionale e gli affetti. I transiti planetari intrecciano le vicende dei segni zodiacali nello sconfinato e misterioso mondo dello Zodiaco. Cosa ci riserva L'oroscopo giornaliero segno per segno nella giornata di giovedì? Gli astri assicureranno fortuna e benessere? Qui di seguito il responso. Oroscopo di giovedì 17 ...

Oroscopo 20 gennaio : lusinghe per l'Acquario - distrazioni per lo Scorpione : Per un Pesci determinato e per un Cancro smanioso di coccole sarà una domenica 20 gennaio che di certo non passerà inosservata. Al contrario nel corso della giornata potrebbero fiorire dei malumori per il Leone e per la Bilancia. Nel dettaglio l'Oroscopo della giornata segno per segno. Le predizioni da Ariete a Vergine Ariete: vi sentirete rigenerati grazie a tutte le precauzioni e le cure in merito alla vostra salute. In tal modo anche la ...

L'oroscopo sull'amore di coppia - 17 gennaio : promesse per Scorpione - Acquario equilibrato : Le stelle mutano ed evolvono, segnando il destino delle storie amorose e "raddrizzando" delle relazioni di coppia che non vanno nel verso giusto. Potenti alleati nello sconfinato mondo dello Zodiaco, gli astri illustrano un percorso di vita da seguire con slancio. Quali sorprese ci riserva L'oroscopo dell'amore di coppia del 17 gennaio? Le previsioni astrologiche sono ricche di sorprese per l'Ariete, il Leone, lo Scorpione e il Sagittario. Gli ...

Oroscopo del 27 gennaio : Scorpione favorito in amore : In questa domenica 27 gennaio 2019 troviamo Mercurio ed il Sole in Acquario. Nettuno in Pesci e la Luna in Scorpione, mentre Plutone e Saturno in Capricorno. Urano e Marte in Ariete, con Giove e Venere in Sagittario. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Cancro galante Ariete: voglia di mondanità. Seppur con un carattere fumantino dovuto agli influssi odierni riusciranno a convincere il partner a partecipare ad una serata speciale già ...

Oroscopo 17 gennaio : stabilità per Sagittario - impiego facile per Scorpione : Giovedì 17 gennaio non sarà per niente facile organizzarsi sul piano lavorativo per molti segni dello zodiaco, ma alcuni saranno abbastanza forti da affrontare tutto con estrema facilità come lo Scorpione, l'Acquario e il Leone anche se quest'ultimo dovrebbe essere più tranquillo con se stesso. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: prima il dovere e poi il piacere, dopo la prima parte della settimana densa di attività lavorativa sarete più ...

Astrologia della settimana - dal 14 al 20 gennaio : bene il Leone - Scorpione amore al top : La terza settimana del mese sta per avere inizio, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste nuove giornate? Ecco di seguito l'oroscopo della settimana, da lunedì 14 a domenica 20 gennaio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni su amore, lavoro e salute. Oroscopo della settimana, dal 14 al 20 gennaio 2019, amore, lavoro e salute dei segni Ariete: la settimana inizia con qualche agitazione, diverse infatti sono le ...

Oroscopo 16 gennaio : Gemelli determinati - Cancro agitato - recupero per Scorpione : Il mese di gennaio ha portato con sé grandi novità per alcuni segni zodiacali come Bilancia e Cancro. La terza settimana di gennaio è in arrivo, scopriamo dunque cosa prevedono gli astri per la giornata di mercoledì 16 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: la giornata si prospetta molto dinamica e movimentata per i nati sotto il segno. Ci saranno problemi da risolvere, ma al momento è meglio rimandare. Non accettate provocazioni e cercate di ...

