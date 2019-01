Napoli | sogno James Rodriguez per l' estate | è un pupillo di Ancelotti

Napoli - continua il sogno Cavani : potrebbe arrivare a giugno : Il Napoli sarà sicuramente grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato, visto che gli azzurri vogliono cercare di ridurre il gap dalla Juventus e per farlo sarà necessario almeno un grande colpo. Il reparto che potrebbe subire maggiori modifiche è quello dell'attacco, visto che il passaggio al 4-4-2 rende necessario un innesto a prescindere dato che in quel ruolo, attualmente, a disposizione del tecnico, Carlo Ancelotti, ...

Inter-Napoli : Spalletti per accorciare - Ancelotti per il sogno scudetto : Per il Napoli l'occasione di accorciare sulla Juve, per l'Inter quella di tenere lontane le inseguitrici e ambire a qualcosa in più del terzo posto. Il posticipo del Boxing Day all'italiana, stasera a ...

Il grande cuore di Napoli : pranzo di Natale al Teatro San Carlo per i più bisognosi : Il Teatro di San Carlo di Napoli apre le porte ai più bisognosi in occasione del pranzo di Natale. L?iniziativa, alla quale hanno partecipato tra i 600 e gli 800 senzatetto, è...

Napoli - il sogno di Ancelotti : «Una finale europea col Chelsea» : Castel Volturno Ancelotti rilancia: «sogno un finale di Europa League contro il Chelsea di Sarri: sarebbe bellissimo sia per lui che per me. Si creerebbe un'empatia bellissima. Ma la...

Napoli - Ancelotti : "Stiamo reagendo. Sogno finale Europa League col Chelsea" : Il Napoli di Ancelotti cerca il riscatto in campionato dopo la botta della mancata qualificazione agli ottavi di Champions League, arrivata ad Anfield martedì sera. "La reazione è stata positiva anche ...

Salah condanna il Napoli : finisce il sogno Champions : Il Napoli esce dalla Champions e lo fa nel modo peggiore, penalizzato dalla differenza reti che qualifica il Liverpool a condanna gli azzurri. E un finale incredibile per i partenopei, costretti a ...

Napoli - Ancelotti : 'Momento clou. Scudetto? È un sogno - non utopia' : Napoli - Prima il Chievo e poi la Stella Rossa . In tre giorni il Napoli si gioca la possibilità di continuare la corsa in campionato a ridosso della Juve, che ospiterà la Spal in uno degli anticipi ...

Napoli - Ancelotti : 'Cavani? Mi piacerebbe allenarlo. Lo scudetto è un sogno - non un'utopia' : L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è stato ospite a Radio Kiss Kiss , dove ha parlato a lungo della sua nuova esperienza in azzurro e ha risposto a numerose domande, spaziando fra molti temi " ...

Napoli - Ancelotti : 'Scudetto sogno - non utopia. Champions? Può succedere di tutto' : Il suo Napoli e la sua Napoli, Carlo Ancelotti ne ha parlato a Kiss Kiss Napoli con il disincanto che lo contraddistingue. 'Mi piace lavorare con i calciatori forti e Cavani lo è - ha tagliato corto ...

Napoli - Cavani rimane il sogno ma ci sono tre alternative : Piatek - Dolberg o Mariano Diaz : La sessione invernale di calciomercato è ancora piuttosto distante ma le notizie in casa Napoli, così come per tutte le altre squadre della nostra Serie A, non tardano ad arrivare. Manco a dirlo, per il club di Aurelio De Laurentiis torna assordante il nome di Edinson Cavani, il bomber uruguaiano mai del tutto dimenticato dalla curva azzurra e dalla società in generale. Attraverso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, secondo quanto riferito ...

Napoli - Callejon : 'Lo scudetto è il mio sogno per il 2019 - ci crediamo. I gol? Arriveranno - per ora mi godo gli assist' : José Maria Callejon è ormai una colonna del Napoli. Ecco perché quando parla lui, si può affermare che a farlo sia un veterano: Calleti , come si fa chiamare, è una voce autorevole. In un'intervista a ...