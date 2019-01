Inter | a San Siro con il Sassuolo oltre 10mila bambini

Ipertiroidismo subclinico : Interessanti approfondimenti da un caso clinico : Il New England Journal of Medicine (in italiano Giornale di Medicina del New England), la più prestigiosa rivista medica al mondo, ha pubblicato un caso clinico proposto da una endocrinologa italiana. Ne sono scaturiti interessanti approfondimenti generali sull’Ipertiroidismo subclinico. Il New England Journal of Medicine è la rivista con il più alto impact factor (in italiano fattore di impatto) in assoluto. L’impact factor è un indice che ...