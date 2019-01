Bimba di 5 anni non pulisce la sua stanza | il papà le spezza una gamba per punizione

Esce di casa di notte e non riesce più a rientrare : Bimba di 2 anni muore congelata : Sofia Van Schoick, una bambina del New Hampshire (Usa) è stata ritrovata senza vita fuori dalla sua abitazione. Le temperature sfioravano i -8°. Addosso aveva solo una camicia e i piedi scaldi. "È stato un terribile incidente" ha detto la notte.Continua a leggere

Usa - Bimba di 2 anni e mezzo resta chiusa fuori casa : uccisa dal gelo : Era uscita di casa ma non era più riuscita a rientrare. Il destino è stato crudele per Sofia Van Schoick, una bambina di due anni e mezzo del New Hampshire (Usa). Il freddo intenso degli ultimi giorni ha stroncato la piccola, che è stata ritrovata con una camicia e i piedi scaldi. Secondo quanto riferito da CBS Boston, i poliziotti hanno già iniziato ad indagare sul decesso della bimba uccisa dal freddo a pochi metri dalla porta della sua ...

Udine - Bimba di 9 anni grave dopo incidente sulla neve : Una bimba di 9 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale ad Udine dopo esser rimasta coinvolta in uno scontro sulla pista nera di Sappada (UD) nel corso di un allenamento. La bimba, residente ad Udine, si è scontrata con una ragazza di 19 anni, originaria di Arta Terme, anche lei impegnata di un allenamento sulla stessa pista.La giovanissima ha riportato un forte trauma cranico e fratture in varie parti del corpo, al punto da rendere ...

Naufraga un gommone carico di migranti al largo dell'Egeo : morta una Bimba di 4 anni - in salvo 46 persone : La Guardia Costiera turca ha tratto in salvo questa mattina 46 migranti Naufragati al largo delle coste sul mare Egeo e ha recuperato il corpo di una bambina di appena quattro anni. L'intervento è stato attivato dopo la segnalazione di un gommone in difficoltà al largo di Kusadasi. Il natante ha iniziato a imbarcare acqua mentre si dirigeva verso le isole della Grecia e i confini dell'area Schengen.Secondo quanto riporta il sito ...

Usa - Bimba di 4 anni versa il succo di frutta sulla Xbox : il patrigno la picchia a morte : Un gesto folle ha sconvolto l'Illinois, nel Midwest degli Stati Uniti, al confine con il Wisconsin. Un ragazzo del posto è accusato di aver picchiato a morte la figlia della sua ragazza solo perché ...

Strattona e rapina una Bimba di 11 anni del cellulare mentre cammina per strada : Una bambina di 11 anni è stata Strattonata spinta e rapinata del telefonino a Mestre. La ragazzina camminava alle spalle della madre e stava chiacchierando al telefono con un'amichetta. Alle sue ...

Ancona - monossido di carbonio : morta Bimba di 11 anni/ Ultime notizie - migliorano le condizioni del fratellino : Ancona, bambina uccisa da monossido di carbonio. Ultime notizie, in miglioramento il fratellino di 7 anni, si indaga sulla fonte.

Rapita in strada da 23enne - rinchiusa e molestata : momenti da incubo per Bimba di 6 anni : La piccola era appena ritornata da scuola e stava giocando in strada non lontano da casa quando è stata afferrata da dietro e trascinata via in un giardino di una casa disabitata dove è stata molestata da un 23enne che è stato poi fermato e arrestato.Continua a leggere