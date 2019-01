YouTube vieta la pubblicazione di video sulla Bird Box Challenge

agi

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) A una settimana dalla diffusione virale della Bird Box, competizione online in cui alcuni utenti si sono filmati mentre camminano e guidano bendati, YouTube ha aggiornato le proprie linee guida vietando ladiche riprendono “competizioni e scherzi pericolosi”. La nuova regola sarà applicata retroattivamente entro due mesi per dare agli utenti il tempo di rimuovere i contenuti che riprendono “scherzi pericolosi”, situazioni che possono causare serio stress emozionale o nelle quali il soggetto è convinto di essere in una situazione di “reale pericolo fisico”.L'undici gennaio scorso, raccogliendo la sfida della Bird Box, un diciassettenne dello Utah ha guidato un Suv con gli occhi bendati, causando un incidente in un incrocio. In altriè possibile vedere persone che camminano bendate per strada, giocano in casa o che subiscono gli scherzi ...