SIRIA | 19 MORTI NELL' ATTENTATO ISIS A MANBIJ Video | strage di militari Usa | Pence | ' Non

SIRIA - attentato Isis : bomba al ristorante - almeno 16 morti/ Video ultime notizie - strage di militari Usa : Siria, attentato Isis a Manbij: morti 4 soldati Usa. Video esplosione e ultime notizie, l'attacco kamikaze davanti a ristorante, almeno 16 vittime.

SIRIA - un kamikaze fa strage a Manbij : “Almeno 16 morti - anche 4 soldati Usa” Media arabi : “Azione rivendicata dall’Isis” : Una forte esplosione avvenuta questa mattina nella città di Manbij, nella Siria settentrionale, ha colpito le forze della coalizione anti-Isis a guida Usa. Secondo l’Osservatorio Siriano per i diritti umani, si sarebbe trattato di un attentato kamikaze, avvenuto nel ristorante “I principi” (Kasr al-Umara) nel centro della città. Almeno 16 persone hanno perso la vita. Tra queste, riportano siti in lingua araba, anche 4 soldati ...

Quindici bimbi SIRIAni morti di freddo nei campi profughi : il più piccolo aveva un’ora di vita : Nei campi profughi in Libano e Siria, in solo un mese almeno 15 bambini sono morti per il freddo e la mancanza di cure mediche. La maggior parte delle vittime aveva meno di un anno. Il più piccolo era nato solo da un’ora. A causa della tormenta che sta colpendo l’intera regione – denunciano le organizzazioni umanitarie – la situazione per migliaia di sfollati siriani è catastrofica.Continua a leggere

«Vendico i morti in SIRIA» : le parole del killer di Strasburgo al tassista dopo l'attentato : Cherif Chekatt, presunto attentatore di Strasburgo, ha risparmiato il tassista con cui è fuggito dopo la sparatoria solo perché musulmano praticante. Lo ha raccontato lo...

