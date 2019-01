Roma e Parigi si contendono Xi Jinping

huffingtonpost

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Non passa giorno che dal governo gialloverde non parta qualche stoccata verso la Francia e contro Emmanuel Macron. Sulla Via della Seta si consuma l'ultima sfida, una piccola e poco eroica e corsa a chi per primo conquista i favori (commerciali) del presidente cinese Xi. In ballo c'è molto di più di un dispettuccio al presidente francese, ultima diga al lepenismo e sovranismo d'Oltralpe. Finito nel mirino gialloverde anche e soprattutto per questo.MACRON NEL MIRINOI fatti stanno così. Xi, presidente e segretario del partito comunista cinese, ha programmato il suo viaggio in Europa in primavera dove sta pianificando incontri tra la fine di marzo e l'inizio di aprile. Le date precise però ancora non ci sono e le tappe sono da definire anche se l'Italia a quanto pare per ora è in vantaggio. Va da sé che incontrare Xi...