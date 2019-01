E ora c’è anche il vino unicorno

Inter - Mauro Icardi tuona ancora contro la stampa : “Slitta l’Icarday? Non c’è mai stata una data fissata” : Mauro Icardi si è scagliato nuovamente contro la Gazzetta dello Sport, pubblicando una eloquente Instagram Story Mauro Icardi continua la sua personalissima battaglia contro quelle che definisce “cyber lie”. Le bugie che circolano sui giornali insomma, sempre a detta del calciatore dell’Inter, in merito al suo rinnovo con il club nerazzurro. Oggi si parla di “Icarday” slittato, ma il diretto Interessato rivela ...

"A Palermo - anche nei momenti più bui - c’era un mondo di valori che ora è venuto alla luce" : Gadamer, Mattarella, Falcone, Sciascia. E Palermo. Il regista-scrittore Roberto Andò conversa con il sindaco Leoluca Orlando che dice no a Salvini: "Il mio è stato un gesto di leadership etica, oggi l’unica opposizione. Ma non sono il capo, non c’è bisogno di capi" Palermo, capitale dell'accoglienza: la grande lezione della Sicilia a tutta l'Italia"

Pensioni anticipate - basteranno 62 anni ma c’è ancora il problema TFS per gli statali : Il decreto sulle Pensioni da parte del governo Conte, rinvio dopo rinvio, ancora deve essere emanato. C’è soltanto la bozza che da indiscrezioni e fonti vicine al dossier, necessita di alcuni chiarimenti e correttivi. Infatti ci sono diversi aspetti delle novità che dovrebbero fuoriuscire nel decreto, che vanno limati e molte di questi sono proprio in quota 100 la misura sicuramente più attesa. Nessun dubbio sul varo delle misure, perché ormai ...

Bimba morta con la slitta : il divieto che era solo in tedesco ora c’è anche in italiano : Il divieto di utilizzare slitte e bob sulla pista nera del Corno del Renon, che il 4 gennaio ha visto morire una Bimba di 8 anni, in slitta con la mamma adesso appare anche in italiano. Sul cartello in Alto Adige ora accanto alla scritta tedesca è comparsa anche quella in italiano: “Vietato slittare”. A sottolineare questa mancanza, tra i primi c’era stato il padre della Bimba: “Se il cartello fosse stato in italiano, ...

C’è Posta per Te riparte con Ricky Martin e Belen (in attesa di ora o Mai Più) : Ricky Martin e Maria De Filippi - C'è Posta per Te riparte su Canale 5 uno dei programmi di maggior successo: C’è Posta per Te. Il people show di Maria De Filippi taglia il traguardo delle 23 edizioni e debutta questa sera esattamente diciannove anni dopo la primissima puntata (era il 12 gennaio 2000). Al centro della trasmissione, come ogni stagione, ci sono sempre le storie di vita delle persone comuni che si rivolgono a C’è ...

C’è stata un’esplosione nel centro di Parigi : non sono ancora chiare le cause - ma si parla di feriti : Sabato mattina c’è stata un’esplosione nel centro di Parigi: per ora non sono ancora chiare le cause, ma un’inviata di CNN a Parigi, Saskya Vandoorne, ha scritto su Twitter che un portavoce della polizia le ha parlato di una fuga di

Livorno - nella culla del Pci c’è ancora la cittadinanza a Mussolini. Se ne accorge (96 anni dopo) una lista civica : ‘Revocare’ : Qui nacque il Pci nel 1921 e per settant’anni ha governato la sinistra. Eppure Benito Mussolini è ancora cittadino onorario di Livorno. E a chiedere di revocarla, nel 2019, è un consigliere di una lista civica di centrosinistra, Marco Cannito, da tempo avversario del Pd e da ultimo avversario anche del nuovo corso grillino dopo la vittoria di Filippo Nogarin nel 2014. E’ stato Cannito ad accorgersi che il conferimento della ...

Inter - Keita sul razzismo : “in giro c’e’ tanta gente ignorante” : Nelle ultime settimane nel calcio italiano tiene banco la questione del razzismo, in un’Intervista rilasciata a Sky Sport l’attaccante dell’Inter Keita parla di una “situazione difficile, in giro c’e’ tanta gente ignorante, non tutti abbiamo la stessa educazione e se non hanno imparato da bambini certe cose, non credo che lo faranno a 30-40 anni. Di sicuro non e’ giusto che per poche persone ...

“C’est fini” - esplode la gioia sulla nave Sea Watch. Salvini agli alleati : “ora serve un chiarimento” : "Volete andare in Europa?", "Sì, vogliamo andarci". "Fra due ore ci siamo, troviamo un porto sicuro. Questa volta entriamo, c'est fini, è finita". Così sulla nave della Sea Watch, il capomissione Kim in inglese e francese annuncia ai 32 migranti a bordo che l'odissea si conclude. Nel video postato sull'account Twitter Sea-Watch Italy esplode la gioia dei giovani da 19 giorni in balia delle onde. Altri 17 migranti sono sulla nave Sea Eye. Un ...

Tour de Ski oggi (6 gennaio) - ultima tappa Val di Fiemme 2019 : programma - orari e tv. C’è la scalata del Cermis! : Gran finale per il Tour de Ski, che oggi pregusta un arrivo con i fuochi d’artificio: in Val di Fiemme è arrivato il tanto atteso giorno delle scalate al Cermis, definite “final climb”, di 9 km in tecnica libera. Si tratta di una frazione durissima, con 5.5 km di avvicinamento al pendio e 3.5 km di salita durissima, con percentuali che soltanto nell’ultimo tratto sono sotto al 10%. Grande attesa per il nostro Francesco De ...

Calcio femminile - Sara Gama : “In Italia stiamo crescendo ma c’è ancora molto da fare. Ai Mondiali? Vogliamo giocarcela con tutte” : Domani il campionato di Calcio femminile di Serie A torna protagonista e si ripartirà dalla Juventus capolista. Le bianconere, dopo un avvio stentato sancito dall’eliminazione in Champions League e dal ko contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, si sono rimesse in carreggiata grazie ad un ottimo mese di dicembre che ha consentito loro di riprendersi la vetta della graduatoria a danno del Milan di Carolina Morace. Tra le giocatrici più ...

Calcio femminile - Sara Gama : “In Italia stiamo crescendo ma c’è ancora molto da fare. Ai Mondiali? Vogliamo giocarcela con tutte” : Domani il campionato di Calcio femminile di Serie A torna protagonista e si ripartirà dalla Juventus capolista. Le bianconere, dopo un avvio stentato sancito dall’eliminazione in Champions League e dal ko contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, si sono rimesse in carreggiata grazie ad un ottimo mese di dicembre che ha consentito loro di riprendersi la vetta della graduatoria a danno del Milan di Carolina Morace. Tra le giocatrici più ...

C’erano una volta le macchine ‘nude’. ora sapreste smontare la vostra sveglia? : “Ma a cosa serve oggi la matematica?”. Da sempre mi sento fare questa domanda. Mi chiedo come mai sia così diffuso il distacco del grande pubblico da una disciplina tanto pervasiva. Penso che la faccenda venga da lontano, quindi oggi prendo l’argomento alla larga, rimandando lo specifico della matematica a un prossimo post. Detto in breve, credo che la nostra società abbia sviluppato una sorta di pudore nel mostrare gli ingranaggi, i dettagli ...

Pattinaggio artistico - Golden Skate Awards oggi in tv : orario d’inizio e su che canale vederlo. C’è Carolina Kostner! : oggi martedì 1° gennaio andrà in onda la differita di Golden Skate Awards, il Galà di Pattinaggio artistico che è andato in scena pochi giorni fa a Courmayeur. Italia 1 trasmetterà l’evento a partire dalle ore 19.25, un bel regalo di Capodanno per tutti gli appassionati di questo sport che potranno così gustarsi le esibizioni di alcuni atleti di punta tra cui anche Carolina Kostner che ha dovuto rinunciare a partecipare agli Europei ma che ...