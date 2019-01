Dopo Apple anche Alibaba preoccupata per frenata cinese | titolo giù

Dopo Apple giù anche Xiaomi : perso il 17% della capitalizzazione : Ancora una volta le cause della revisione sono imputabili all'economia cinese debole oltre che all'agguerrita concorrenza interna. Xioami ha ora un valore di 238 miliardi di dollari.

Borse in ripresa Dopo il warning di Apple : Milano. Borse europee in ripresa oggi sulla scia dei mercati asiatici, eccetto Tokyo, che ha chiuso in negativo, dopo la batosta di ieri dovuta al warning di Apple per il calo delle vendite degli ...

Spiragli sui dazi tra Stati Uniti e Cina - Borse in ripresa Dopo il “tonfo” Apple : dopo il crollo di Wall Street le piazze europee positive in apertura. Lo spread fra Btp e Bund a 269 punti

Le Borse tentano il rimbalzo Dopo il tonfo di Apple : Apertura tonica per le Borse europee che, dopo le perdite accumulate sulla scia del crollo del titolo Apple, tentano un rimbalzo incoraggiate dalle notizie sulla possibile ripresa dei contatti tra Usa e Cina sui dazi. Le principali piazze del Vecchio continente avviano le contrattazioni con incrementi che superano un punto percentuale: Londra schi...

Apple - Dopo taglio stime di crescita titolo perde più del 10% in una seduta : trascina in negativo Wall Street e i listini europei : Il titolo di Apple arriva a perdere più del 10 per cento nelle contrattazioni odierne a Wall Street. È l’effetto dell’annuncio di Cupertino di aver rivisto al ribasso di circa sette miliardi le sue stime per il primo trimestre del 2019. Un crollo che ha trascinato con sé i listini di tutto il mondo. Le principale Borse europee hanno chiuso in rosso: a Londra l’indice Ftse100 ha chiuso in calo dello 0,62%, mentre assai maggiori sono ...

Borsa Usa in forte calo Dopo warning Apple e dati deboli : ...Usa in calo dopo il warning di Apple sulle vendite che ha esacerbato i timori di un impatto sugli utili societari della guerra commerciale tra Washington e Pechino e del rallentamento dell'economia ...

BORSA MILANO negativa con Europa Dopo warning Apple - giù STM - lusso - auto - : ** I timori di un rallentamento dell'economia cinese pesa sui titoli del lusso: MONCLER cede il 3,16%, SALVATORE FERRAGAMO il 2,33%, TOD'S l'1,08%. Stesso discorso per PIRELLI, -2,70%,. ** Male la ...

Apple crolla in borsa : Dopo la frenata cinese - il titolo scavalcato da Amazon : La Cina continua a rappresentare un fattore difficilmente controllabile per gli Stati Uniti: questa volta non si parla della guerra commerciale, ma di uno dei giganti hi-tech americani. Apple ha infatti archiviato una giornata complessa a Wall Street, dopo la revisione al ribasso dei ricavi per il cosiddetto 1Q (il primo trimestre). Un dato che si lega in particolar modo alle difficoltà incontrate sul mercato cinese. La vicenda rappresenta un ...

Azioni Apple : prepararsi a vendere Dopo taglio su stime ricavi trimestrali? : Una notizia molto negativa potrebbe condizionare l' apertura del titolo Apple a Wall Street e, a cascata, numerose Azioni di tutto il mondo che sono in qualche modo legate allo stato di salute del colosso di Cupertino. Il management di Apple ha reso noto alla comunità finanziaria di aver tagliato le precedenti stime sui ricavi del ...

Apple scivola -8% Dopo taglio outlook - brucia in pochi minuti capitalizzazione $56 mld : Shock sui mercati, dopo che Apple, alle 16.30 ora di New York della sessione di ieri, ha annunciato di aver tagliato l'outlook sul fatturato del primo trimestre dell'anno.

Dopo Alias - Jennifer Garner e JJ Abrams di nuovo insieme per una serie Apple : Dal 2001 al 2006 la serie Alias, che vedeva al suo centro spie, intrighi e travestimenti, ha appassionato milioni di telespettatori. Ma soprattutto ha contribuito a lanciare definitivamente la carriera di due affermati protagonisti della Hollywood di oggi: l’attrice principale, Jennifer Garner, è stata lanciata in diversi ruoli cinematografici di rilievo, mentre lo showrunner JJ Abrams, già fattosi notare con Felicity, ha avuto aperte le ...

Apple soffre in Borsa Dopo il taglio di HSBC : Giornata difficile a Wall Street per il titolo Apple , che apre in rosso dopo la bocciatura di HSBC. La banca d'affari ha infatti tagliato sia il rating che il target price della società . Secondo gli ...

L’app di Tumblr è stata rimossa dallo store di Apple a causa di contenuti peDopornografici : L’app di Tumblr, una popolare piattaforma di “microblog” di proprietà di Yahoo, è stata rimossa dall’App store di Apple in seguito alla diffusione al suo interno di alcuni contenuti pedopornografici. L’app era stata era stata rimossa il 16 novembre, ma