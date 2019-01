Concorso precari con 36 mesi: ecco perché è giusto bandirlo

scuolainforma

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) I docenti non abilitati hanno visto sfumare, con l’approvazione della Legge di Bilancio 2019, la possibilità di undestinato aicon 36di servizio prospettato nel D.L. 59/17.L’esperienza didattica da sempre messa in secondo piano Sull’argomentosi è sempre dibattuto. Gli anni di servizio sono stati considerati dal Miur solo per i corsi abilitanti, aprendo diatribe tra “passini” e “tieffini”. Ricordiamo che il percorso abilitante Pas era riservato proprio a coloro che avevano i 36di servizio. I docenti sono stati obbligati ad affrontare i percorsi abilitanti, con non pochi sacrifici economici e non solo. E quale valore aggiunto hanno dato questi corsi ai docenti con alle spalle molti anni di servizio? Poco o nulla. Ma era l’unica strada per poter passare da terza a seconda fascia in graduatoria ...