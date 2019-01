Spazio | “World Is Not Enough” | ecco il prototipo del veicolo che non esaurisce mai il

meteoweb.eu

: Anche The World Ends With You: Final Remix è riuscito a ritagliarsi uno spazio nei #PaQAwards2018 tra i titoli cand… - PickaQuest : Anche The World Ends With You: Final Remix è riuscito a ritagliarsi uno spazio nei #PaQAwards2018 tra i titoli cand… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Ufo e alieni sbarcano nella Città Eterna 'Ufology World', tra spazio e misteri - Affaritaliani : Ufo e alieni sbarcano nella Città Eterna 'Ufology World', tra spazio e misteri -

(Di martedì 15 gennaio 2019) World Is Not Enough, o Wine, è ungrande quanto un forno a microonde in grado di estrarre acqua da asteroidi o altri corpi celesti generando vapore che utilizza come propellente per volare in autonomia verso il prossimo obiettivo: ilè stato realizzato da Phil Metzger, University of Central Florida e la Honeybee Robotics, una piccola impresa di Pasadena- California.Il progetto – spiega Global Science – è il risultato del programma di trasferimento tecnologico della divisione Small Business della Nasa che ha unito le competenze di uno scienziato di ricerca planetaria della University of Central Florida Phil Metzger e la Honeybee Robotics, una piccola e media impresa californiana, dando vita a World Is Not Enough. Ilè stato realizzato grazie anche alla collaborazione della Embry-Riddle Aeronautical University e i risultati sono pubblicati ...