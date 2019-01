“Qualcosa di utile per le nostre nozze” | coppia di giovani sposi offre pranzo a 82

fanpage

: possiamo portare anche la fancam leggendaria di yeojin al milione intanto che aspettiamo che la bbc faccia qualcosa… - choerryIips : possiamo portare anche la fancam leggendaria di yeojin al milione intanto che aspettiamo che la bbc faccia qualcosa… - ste_castellazzi : RT @CucchiRiccardo: Il marketing serve a diffondere un marchio, a conquistare fette di mercato, a vendere. Ma se riesce anche a diffondere… - OndeFunky : RT @CucchiRiccardo: Il marketing serve a diffondere un marchio, a conquistare fette di mercato, a vendere. Ma se riesce anche a diffondere… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Tra i preparativi delle loro nozze una giovanedi promessi sposti piemontese ha preferito mettere in atto un gesto di generosità non comune: anticipare ildi nozze e offrire un pasto completo a 82 senzatetto della zona. Alla fine per tutti anche un gradito regalo: uno zaino differenziato per donne e per uomini, pieno di prodotti per l’igiene e indumenti.