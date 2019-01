My Time At Portia - recensione

eurogamer

(Di martedì 15 gennaio 2019) MyAtè una sorpresa. È il lavoro di un team che ha imparato dai suoi sbagli e si ripresenta migliorato, concentrato e con molte più risorse che in passato. Pathea Games s'è fatta conoscere con l'ambizioso Planet Explorers: un titolo sandbox dalle grandi potenzialità, costruito con passione, ma che ha perso i suoi giocatori in un periodo in cui Minecraft (con i suoi fantastici amici) la faceva da padrone, intessendo la sua ragnatela fatta di grafica retrò e libertà creativa. Non che sia del tutto colpa della saturazione del mercato: il titolo era un po' acerbo, e pur non passando del tutto inosservato, ha perso la maratona.Parliamo di uno studio cinese che tenta - con discreto successo - un Kickstarter per la seconda volta. Sotto l'ala protettiva del Team 17, che non ha certo bisogno di presentazioni, percorre le sagge vie dell'Early Access già dal gennaio 2018. Poco per ...