Juncker fa mea culpa | ' Austerity avventata e Ue poco solidale con la Grecia'

Mea culpa di Juncker : "Troppa austerità" : 13.33 L'austerità negli anni della crisi "è stata avventata","ma non perché volevamo sanzionare chi lavora e chi è disoccupato: le riforme strutturali restano essenziali". Il presidente della Commissione Ue Juncker fa un mea culpa a Strasburgo per i 20 anni dell'euro. Juncker ha fatto ammenda del comportamento del passato nei confronti dei Paesi in difficoltà. "Non siamo stati sufficientemente solidali con la Grecia e con i greci. Mi rallegro ...

