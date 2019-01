Ferrovie | treni svizzeri Stadler per la Puglia | commessa da 23 mln

Maltempo - emergenza Ferrovie : treni regionali ridotti del 30% : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione civile, il gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di domani la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie ...

Ferrovie - piano neve : incontro tra la Regione Marche e Trenitalia-Rfi : Regione Marche, Rfi e Trenitalia si sono incontrati per concordare insieme le modalita’ di azione per fronteggiare l’emergenza in occasione delle nevicate nel territorio marchigiano. Lo scorso anno era stata l’azione congiunta tra Regione, Trenitalia, quale impresa ferroviaria che gestisce i servizi ferroviari regionali, e Rfi, gestore infrastruttura, a permettere la messa a punto di un piano di intervento per ridurre al ...