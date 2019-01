Degrees of Separation | presentato un nuovo trailer con guida al gioco

L'interessante platform cooperativo Degrees of Separation riceve un primo trailer di gameplay : Modus Games e lo sviluppatore Moondrop hanno condiviso oggi tramite un comunicato stampa un primo frammento di gameplay tratto dall'imminente platform ad enigmi Degrees of Separation .Il titolo uscirà il 14 febbraio 2019 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, e i giocatori potranno controllare due personaggi ugualmente potenti mentre manipolano il freddo e il caldo in tandem, attraverso un ambiente rigoglioso, pieno di enigmi e temi ...

Degrees of Separation : il platform 2D scritto da Chris Avellone arriverà a febbraio : Modus Games e lo sviluppatore Moondrop annunciano che il gioco platform 2D Degrees of Separation arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PC e Xbox One il 14 febbraio 2019. Oltre a un'esperienza perfetta in solitaria e in co-op, Degrees of Separation offre una narrazione ideata dal veterano dell'industria e sceneggiatore di videogiochi Chris Avellone, noto per aver lavorato in passato a Planescape: Torment, Baldur's Gate: Dark Alliance e ...