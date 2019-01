Bimbo caduto nel pozzo | l' ira del papà | ' Non si fa nulla per salvare Yulen'

Malaga : corsa contro il tempo per salvare il Bimbo caduto nel pozzo - : Le operazioni proseguono ormai da 40 ore ma le condizioni del bambino non sono chiare. La telecamera introdotta dai soccorritori per vederlo non è riuscita a raggiungerlo. I genitori hanno perso un ...

Spagna - Bimbo di 2 anni caduto in un pozzo : i genitori avevano perso un altro figlio di 3 anni : Josè e Victoria, i genitori di Yulen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo, vissero un’altra tragedia nel 2017, quando morì il loro figlio di tre anni. Diversi conoscenti hanno raccontato a El Pais che Olivier fu colto da “morte improvvisa” mentre passeggiava su una spiaggia con i genitori. Yulen è oggi il loro unico figlio. L'articolo Spagna, bimbo di 2 anni caduto in un pozzo: i genitori avevano perso un altro figlio di 3 ...

BIMBO di due ANNI CADUTO in un POZZO di 110 METRI vicino Malaga: SPAGNA in ANSIA per Yulen. Le ultime notizie: caso simile ad Alfredino Rampi di Vermicino

Bimbo caduto in un pozzo a Malaga - il fratellino maggiore morì a tre anni all'improvviso : Aveva già vissuto la perdita di un figlio la famiglia del piccolo Yulen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo vicino Malaga. Il piccolo Oliver, suo fratello, è morto nel 2017 di un attacco di cuore:...

