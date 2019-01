Big Mac addio in Europa | McDonald' s perde la battaglia legale contro una catena irlandese

Addio Big Mac in Europa : McDonald's perde la battaglia legale contro una catena irlandese : Nei McDonald's europei non vedremo più il Big Mac. Dopo quasi quattro anni di battaglia legale, infatti, il colosso dei fast food statunitense non potrà usare il marchio, per via di...

Atac - rubavano incassi dalle macchinette che stampano i Biglietti per i mezzi pubblici : 11 guardie giurate arrestate : Puntavano le macchinette “con gli asterischi”, la cui “calcolatrice rotta” non permetteva di rendicontare gli incassi. Così, in una sola giornata di ‘lavoro’ riuscivano a portarsi a casa anche più di mille euro. Potenzialmente, in 10 anni di attività, potrebbero aver sottratto ognuno centinaia di migliaia di euro ad Atac, la (già disastrata) azienda dei trasporti capitolina. Undici guardie giurate arrestate, altre due indagate. In ...

In circolazione buono McDonald’s da 50 euro : vero o bufala 50 anni del Big Mac? : Per quanto un buono McDonald's da 50 euro sia estremamente appetibile per molti (in tutti i sensi), è fondamentale analizzare l'ultimissima catena WhatsApp che si riferisce ai 50 anni del Big Mac. Si tratta di un'occasione da cogliere al volo o dell'ennesima bufala? Non è la prima volta che trattiamo la nota in questione. Solo lo scorso mese, più esattamente a metà ottobre, avevamo già fatto notare ai nostri lettori come la notizia di un ...