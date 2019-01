Torino | strangola a morte il figlio con il cavetto del computer Paese sotto choc | «Siamo

Torino - strangola il figlio e chiama i carabinieri : "Venite a prendermi" : Tragedia familiare in provincia di Torino, a Sant'Antonino di Susa. Un dentista di 70 anni, Flavio Forla, dopo un acceso litigio con il figlio di 36 anni, ha preso un cavo del computer e l'ha strangolato fino a ucciderlo. Il figlio, Giacomo, adottato dal dentista, aveva da molti anni gravi problemi di depressione.L'uomo, professionista ormai in pensione, ha poi preso il telefonato, ha composto il numero 112, e ha contattato i carabinieri per ...