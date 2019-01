Sci alpino | Gigante Kronplatz 2019 | la startlist e i pettorali di partenza Programma

Sci alpino - Federica Brignone e un podio che manca da fine novembre. A Kronplatz l’occasione per sbloccarsi : Federica Brignone si giocava, e si gioca, molto in questa stagione. La campionessa nata 28 anni fa a Milano, infatti, aveva, e ha, tre grandi obiettivi: vincere la Coppa del Mondo di slalom gigante, ben figurare ai Mondiali di Are di febbraio e, più a largo raggio, crescere nella sua ricerca della polivalenza. Arrivati ormai a metà gennaio si può affermare che il processo continui ad andare avanti, ma con qualche dubbio di troppo. Sia ben ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : annullata la prima prova di discesa : Il meteo non dà pace a Wengen, località elvetica che nel week-end vedrà protagonista la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile. Dopo la discesa libera di sabato di Coppa Europa, oggi è stata annullata per il maltempo anche la prova di discesa prevista per il massimo circuito internazionale. Giuria costretta dunque a modificare il programma: il primo test sulla spettacolare Lauberhorn sarà previsto dunque mercoledì 16 gennaio alle ore ...

Sci alpino – Tutto pronto per lo slalom di Plan de Corones : le sensazioni delle azzurre : Da Federica Brignone a Marta Bassino: le sensazioni delle azzurre in vista dello slalom gigante di Plan de Corones Le dichiarazioni delle azzurre alla vigilia del gigante femminile di Plan de Corones. Federica Brignone: “Sto bene, al di là del pettorale rosso e dei miei precedenti su questa pista. Fisicamente sono in forma, sciisticamente le sensazioni sono buone e sono anche abbastanza veloce, quindi mi presento con buone ...

Sci alpino - World Cup List Gigante : Luca De Aliprandini entra nei primi 15 - esce Manfred Moelgg : Dopo il fine settimana di Adelboden, la World Cup List di Gigante ha subito delle variazioni. Luca De Aliprandini è riuscito a tornare fra i primi 15: questo significa che l’azzurro scatterà con un pettorale dall’8 al 15 nel prossimo appuntamento di Garmisch-Partenkirchen, l’ultimo prima dei Mondiali di Are. Dai top15 è uscito invece Manfred Moelgg, scavalcato proprio dal connazionale. L’altro italiano tra i migliori 30 è ...

Sci alpino – Coppa Europa : brutte condizioni meteo a Reiteralm - cancellato il gigante maschile : Altra gara di Coppa Europa cancellata per le cattive condizioni meteo: a Reiteralm niente gigante Altra gara di Coppa Europa cancellata per le cattive condizioni meteo. Dopo la discesa di Wengen di sabato, anche il gigante di Reiteralm previsto stamattina (lunedì 14 gennaio) non si è potuto disputare. Nella start list non c’era Simon Maurberger, l’azzurro leader della classifica generale che ha partecipato nel weekend alle gare ...

Sci alpino - sorriso Razzoli : l’azzurro entra nella top-30 della start list di slalom maschile : Razzoli entra nei 30 della start list di slalom nonostante l’uscita ad Adelboden. Moelgg guadagna una posizione Giuliano Razzoli entra nei 30 della start list dello slalom nonostante l’uscita nella prima manche ad Adelboden. È questa la grande novità per l’Italia, con Manfred Moelgg che guadagna una posizione e diventa dodicesimo e lo stesso fa Stefano Gross che passa da 17° a 16°, a ridosso del primo gruppo, dove invece ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kronplatz 2019 : inizia la quattro giorni italiana - con un gigante come antipasto : Gli appassionati italiani di sci alpino non avranno di che lamentarsi da questa settimana. Sono in programma ben 4 giorni di gare in territorio nostrano, tra Kronplatz e Cortina d’Ampezzo, tutti al femminile. Prima delle tre prove veloci del weekend (una delle quali andrà a recuperare la discesa libera cancellata qualche giorno fa a Sankt Anton), però, le atlete saranno impegnate nello slalom gigante di Kronplatz sulla pista Erta dove un ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : qualche squillo dai giovani - ma l’Italia è poco protagonista ad Adelboden : Si è chiuso un weekend di gare un po’ anonimo per l’Italia in quel di Adelboden. Sia in gigante sia in slalom gli azzurri sono rimasti molto lontano dalle posizioni che contano ed alla fine il miglior risultato è un tredicesimo posto conquistato sia da Luca de Aliprandini sia da Manfred Moelgg. qualche buona indicazione è arrivata dai giovani, ma è davvero troppo poco per definire positiva la due giorni sulle nevi svizzere. Sabato è ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Il prossimo fine settimana sarà uno di quelli da non perdere per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino. Si correrà, infatti, a Wengen, uno dei tempi della velocità del Circo Bianco, sulla celebre pista del Lauberhorn sulla quale chi vince entra nella leggenda. La località elvetica ospiterà una importante tre-giorni di gare. Si incomincerà con la combinata di venerdì, quindi la imperdibile discesa libera di sabato, che anticiperà lo ...