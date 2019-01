Quando il videogioco è troppo reale | la ragazza sgancia per sbaglio una granata e tenta

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Il test con la realtà virtuale finisce male. Unaprova il visore, guidata da due amici, che le spiegano come muoversi in undi guerra. A un certo punto, però, leiperunae presa dal panico – nella realtà –la fuga. Che termina con un gran botto.L'articoloil: la(per) unala fuga in salotto. E finisce così proviene da Il Fatto Quotidiano.