Juve | idea Emerson se parte Spinazzola

Dal rosso al bianconero : idea Arrivabene per la dirigenza della Juve : Dopo l'addio alla Ferrari, sostituito da Binotto, si potrebbero aprire le porte della Juventus per Maurizio Arrivabene. L'articolo Dal rosso al bianconero: idea Arrivabene per la dirigenza della Juve è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Juventus - idea Firmino del Liverpool per un attacco 'stellare' (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che sta cercando un centrocampista di alto livello per questa sessione invernale. Negli scorsi giorni si è fatto il nome di Paul Pogba, ma il centrocampista pare intenzionato a rimanere a Manchester dopo l'esonero di Mourinho, allenatore con il quale non si era mai trovato bene. La Juventus, dunque, ha messo nel mirino altri giocatori, come Aaron Ramsey dell'Arsenal o ...

CALCIOMERCATO JuveNTUS / Ultime notizie - idea James Rodriguez? Paratici ci lavora con Mendes : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 2 gennaio: De Ligt piace ai bianconeri, nell'affare potrebbe rientrare Kean. Si pensa anche a James Rodriguez...

Juve - l'idea per sostituire l'infortunato Cuadrado : Secondo Sky Sport , la Juventus non interverrà sul mercato per sostituire Juan Cuadrado . I bianconeri punteranno su Leonardo Spinazzola e quindi su una soluzione interna per sopperire all'assenza del colombiano.

Juventus - l’agente di Cristiano Ronaldo : “Trattativa? L’idea è partita da lui” : Cristiano Ronaldo – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha parlato della trattativa che ha portato all’acquisto dell’attaccante da parte della Juventus: “A gennaio 2018 io e le poche persone che sapevano cosa stesse accadendo. Pensavamo che sarebbe stato molto difficile portare Cristiano Ronaldo alla Juve“. LEGGI ANCHE: Juventus, […] L'articolo Juventus, ...

Dalla visita a casa Juve al Barcellona e l'idea Napoli : tutti pazzi per de Ligt : Fisico, capacità difensive e visione di gioco: ha tutto Matthijs de Ligt per diventare uno dei migliori difensori al mondo . Non a caso, ad appena 19 anni, il centrale dell'Ajax ha attirato le attenzioni di tanti top club a livello europeo, Barcellona e Juventus su tutti,, che sono pronti a darsi battaglia la ...

'Juventus su Rashford : è l'idea per l'estate' : ROMA - Tra i dossier tecnici in fase di compilazione come potenziali nuovi acquisti della Juventus ci sarebbe anche quello di Marcus Rashford . Secondo il 'Times', infatti, l'attaccante del Manchester ...

Asensio - mal di pancia Real : idea Juventus : TORINO - Trattasi di dolorino di pancia, nulla di più. Ma siccome la pancia è quella di Marco Asensio , attaccante di 22 anni, i bruciori vengono tenuti sotto attento controllo da chi riesce a ...

Juve - attesa Emre Can. Spunta l'idea Vidal per gennaio : La Juve aspetta Emre Can . Senza fretta, non ci sarà alcuna accelerazione nei tempi di recupero. Il tedesco è stato operato per un nodulo alla tiroide alla fine di ottobre e il suo stop era stato ...

Clamorosa Juventus : l'idea è Vidal! : ROMA - C'è una pazza idea che alberga nella mente della capolista. E' quella che contemplerebbe un altro grande ritorno in bianconero. Spieghiamo: la Juve vola, in Italia non conosce praticamente ...

Juventus-United - la stampa inglese cambia idea su Mourinho : 'lo Special One è tornato' : Juventus-United, Mourinho esaltato dalla stampa inglese dopo aver espugnato l'Allianz stadium con i suoi Red Devils Il Manchester United batte la Juventus a Torino 2-1 in rimonta, con le reti di Mata ...