Gradita sorpresa dai Google Pixel 3 Lite? Forse più potenti del previsto

optimaitalia

: RT @FedericaGinesu: Su @UnioneSarda di oggi una gradita sorpresa. L’avvocata #RitaDedola cita il mio pezzo per @AlleyOop24 su donne, politi… - ginugiola : RT @FedericaGinesu: Su @UnioneSarda di oggi una gradita sorpresa. L’avvocata #RitaDedola cita il mio pezzo per @AlleyOop24 su donne, politi… - blogstreetnews : [Fonte: modifycando_com] Tutti i dettagli sulla fotocamera di Galaxy S10, ed in confezione potrebbe esserci una gra… - AlleyOop24 : RT @FedericaGinesu: Su @UnioneSarda di oggi una gradita sorpresa. L’avvocata #RitaDedola cita il mio pezzo per @AlleyOop24 su donne, politi… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019)Meritano un altro capitolo i, attesi per la prossima primavera. I dispositivi saranno due: uno in versione standard ed un altro più grande, in edizione XL. Su GeekBench è stata pizzicata proprio quest'ultima versione, o presunta tale, che potrebbe addirittura avere un quantitativo di RAM superiore a quello dei3. I punteggi fatti registrare sono rispettivamente di 1805 e 5790 in single e multi-core. Il dispositivo viene contrassegnato con il nome di 'Foxconn3 XL', che non corrisponderà di certo al nome commerciale con cui verrà messo in vendita lo smartphone.Cosa si può evincere dal passaggio delXL su GeekBench? Innanzitutto il processore, che sembra identificarsi con lo Snapdragon 710 (una notizia positiva, visto che fino ad oggi il deputato sembrava essere lo Snapdragon 670), e poi la presenza a bordo di un blocco RAM ...