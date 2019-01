Spalletti | ' Senza pubblico non si può chiamare calcio'

Spalletti : «Condanno il razzismo da stadio senza condizioni» : In conferenza stampa Luciano Spalletti in conferenza stampa a due giorni dai fatti di Inter-Napoli. Le dichiarazioni più significative del tecnico nerazzurro: «Parlando della partita, mi viene da dire che il risultato non è dipeso dal contesto. La cosa più importante, però, è condannare certi comportamenti. È giunto il momento di dire basta, per tutti gli episodi che succedono negli stadi, dai cori di razzismo, discriminazioni, inneggiare a ...

Come gioca l’Inter di Spalletti (senza Nainggolan) : Una squadra che non è cambiata La continuità è una caratteristica importante per una squadra di calcio, soprattutto per chi ha un progetto di rinascita. Il fatto che l’Inter sia riuscita a mantenere ed integrare l’organico dello scorso anno è un sintomo di buona programmazione da parte di Suning, e di Spalletti. Solo che però i nerazzurri di questa stagione sono molto, molto simili a quelli dell’ultima edizione. Il punto è che ...

nainggolan - guai senza fine -il ninja di Spalletti non giochera' inter-napoli : ecco perche' - Sport : Da gazzetta.it nainggolan Radja nainggolan non giocherà inter-napoli. 'Momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari', si legge nel comunicato pubblicato dall'Inter. Il ...

Chievo-Inter LIVE - le formazioni ufficiali : Spalletti ritrova Nainggolan - Di Carlo senza Birsa : Chievo-Inter LIVE – Al “Bentegodi” l’Inter proverà a non perdere terreno dal Napoli, vittorioso al “San Paolo” contro la Spal. Spalletti sceglie il 4-3-3 con Perisic e Politano a sostegno di Icardi, mentre a metà campo c’è Nainggolan con Brozovic e Joao Mario. Di Carlo, invece, punta su Giaccherini come trequartista alle spalle di Pellissier e Meggiorini. Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, ...

Inter - Spalletti : “Senza il settore giovanile impossibili i risultati ottenuti” : Intervenuto a margine della festa di Natale del settore giovanile nerazzurro, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della crescita della squadra grazie al proprio vivaio: “Ci tengo a ringraziare lo staff del settore giovanile per la qualità che mette a disposizione della Prima Squadra con i suoi ragazzi”. LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, Zhang promette: “Schiacceremo […] L'articolo Inter, Spalletti: ...

Inter - Spalletti Senza Vecino contro il Psv : Vigilia di Champions League per l'Inter, che domani scenderà in campo allo stadio San Siro contro il Psv Eindhoven nell'ultima giornata del gruppo B. Match decisivo per i nerazzurri, che dovranno vincere attendendo buone notizie dal Camp Nou, dove il Tottenham affronterà il Barcellona. Al momento la classifica dice: Barcellona primo con tredici punti, seguito da Inter e Spurs a quota 7, con gli inglesi in vantaggio negli scontri diretti e con il ...

Spalletti : 'Inter - contro la Juve senza paura' : L'Interismo è un po' questo ovvero guardare verso il cielo e verso il mondo. E Marotta per la sua esperienza durante la sua carriera è proiettato al guardare in maniera profonda e costante al cielo e ...