Sassari | contro la Torres la giornata biancoceleste

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Varese e Sassari vincono in trasferta contro Donar e Petrolina e avvicinano la qualificazione : Prosegue al meglio il cammino Europeo della Pallacanestro Varese e della Dinamo Sassari. Nella terza giornata della seconda fase della FIBA Europe Cup 2018-2019 di Basket, le due formazioni italiane hanno conquistato altrettanti successi in trasferta portandosi rispettivamente in prima e seconda posizione nel gruppo K. Al termine del girone di andata, e dunque con tre partite ancora da giocare, sono ottime le prospettive di qualificazione per le ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Milano fa ricorso contro la squalifica di Gudaitis dopo la rissa con Sassari : Storie tese alla fine dello spettacolare match del decimo turno del campionato di Serie A 2018-2019 tra Banco di Sardegna Sassari e A|X Armani Exchange Milano. Arturas Gudaitis, dopo il termine dell’incontro, è venuto alle mani con due giocatori della Dinamo, Terran Petteway e Rashawn Thomas, colpendo il primo con uno schiaffo alla nuca e cercando di causar danni anche al secondo. Al lituano dell’Olimpia sono state comminate due ...

Serie A - Milano vince all'overtime contro Sassari : decimo successo di fila! : TORINO - Milano inarrestabile: la squadra di Simone Pianigiani non si ferma più, vince anche in Sardegna contro Sassari , 107-106, e conquista il decimo successo di fila in campionato restando ...

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : anticipo per la salvezza tra Trento e Reggio Emilia - Milano fa visita a Sassari - Venezia contro Brindisi : Decima giornata della Serie A di Basket che si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Dolomiti Energia Trento e la Grissin Bon Reggio Emilia. Difficile da pronosticare ad inizio anno, ma a questo punto del campionato è una sfida salvezza, visto che si affrontano l’ultima e la penultima della classifica. Un match che può davvero essere importante e che può rilanciare una delle due formazioni e far piombare ancora di più in crisi ...

Sassari : una bilancia tecnologica in ricordo di Chiara - una piccola guerriera che ha lottato contro una rara malattia : Una bilancia tecnologica per pesare i bambini, misurare l’altezza e le fasi della crescita, poi tre apparecchi per l’aerosol che potranno essere utilizzati per le terapie dei bimbi con patologie respiratorie: sono le apparecchiature donate nei giorni scorsi alla Pediatria infettivi dell’Aou di Sassari. Un gesto di grande solidarietà fatto da due genitori, Roberto e Denise, per ricordare la loro piccola Chiara la cui storia ha ...

Sassari - utilitaria finisce contro un fuoristrada : morta 35enne - ferita una coppia : L’incidente mortale all’entrata di Ossi, nella provincia di Sassari. Una donna del posto, la trentacinquenne Sara Sechi, ha perso la vita. Era alla guida di una Fiat 500 quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un fuoristrada su cui viaggiavano un uomo e una donna rimasti feriti.Continua a leggere