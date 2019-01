Parco del Monviso | censiti gli uccelli acquatici | il germano reale la specie più diffusa

I Chichester Psalms in ebraico di Bernstein e i Catulli Carmina di Orff lunedì 14 all'Auditorium Parco della Musica di Roma : Il Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretto da Ciro Visco, sarà protagonista lunedì 14 gennaio , Auditorium Parco della Musica ore 20.30, di un concerto dedicato a due capolavori del ...

Parco naturale delle Alpi Marittime - scoperto un nuovo insetto : è la 'Grammospila Martae' : Un insetto nuovo per la scienza che appartiene alla sottofamiglia delle Alysiinae , Imenotteri, Braconidae, , comune gruppo di vespe parassitoidi di piccole dimensioni. In questo territorio a elevata ...

Parco naturale delle Alpi Marittime - scoperto un nuovo insetto : è la "Grammospila Martae" : Appartiene alla famiglia delle vespe: trovato lungo un torrente da un docente dell'università di Leiden che, con ricercatori italiani, partecipa alla stesura del primo "Atbi" in Europa, l'inventario biologico generalizzato

PERUGIA - AL Parco DELLA PESCAIA UNA GIORNATA DEDICATA AI CANI : PERUGIA Con il nuovo anno ha inizio un percorso di collaborazione tra l'Associazione per i diritti degli anziani , Ada, Umbria Onlus e il Gruppo cinofilo perugino 'Aldo Cavicchi' che si svilupperà al ...

A Roma il festival di danza spagnola e flamenco al Parco della Musica : Si apre giovedì il festival di danza spagnola e flamenco che da quest'anno ha cadenza annuale e presenta le migliori tendenze della danza spagnola e della sua massima espressione, il flamenco. Il ...

Roma. Max Dedo in concerto all’Auditorium Parco della Musica : Oggi, sabato 5 gennaio, il cantautore e polistrumentista Max Dedo terrà il suo concerto di debutto per presentare il nuovo

ENEL - al via alla costruzione del suo più grande Parco eolico : ENEL , attraverso la controllata statunitense per le rinnovabili ENEL Green Power North America, Inc., "EGPNA",, ha avviato la costruzione di quello che sarà , all'interno del portafoglio globale di ...

Roma : al BioParco Befana con pinguini del Capo : Roma – In occasione dell’apertura della nuova area dei pinguini del Capo, il Bioparco propone una promozione speciale valida fino al giorno dell’Epifania: a chi acquistera’ il biglietto esclusivamente on line sara’ riservata la tariffa di 8 euro, sia adulti che bambini (anziche’ 16 euro adulti e anziche’ 13 euro bambini). Il biglietto potra’ essere utilizzato dopo 24 ore dall’acquisto on ...

Al Parco della Musica omaggio a Fonteyn-Nureyev con 'Les Etoiles' : 'Scelgo sempre i ballerini sulla cresta dell'onda per riunire, sulla stessa scena, le stelle più eccitanti da tutto il mondo - ha raccontato Daniele Cipriani- Un'occasione unica per vedere l'...

Roma : il BioParco accoglie i Pinguini del Capo : I Pinguini del Capo sono animali a serio rischio di estinzione: all’inizio del XX secolo se ne contavano 2 milioni e mezzo, oggi ne sopravvivono appena 50 mila. Per questo il Bioparco di Roma, da sempre impegnato nella conservazione della biodiversità attraverso i programmi coordinati a livello europeo, ha accolto nove coppie di Pinguini del Capo (Spheniscus demersus), provenienti dallo Zoo di Bristol e da Zoom Torino. Le principali cause ...

Al Parco della Musica di Roma in scena dal mondo 'Les étoiles' : 'Scelgo sempre i ballerini sulla cresta dell'onda per riunire, sulla stessa scena, le stelle più eccitanti da tutto il mondo - ha raccontato Daniele Cipriani- Un'occasione unica per vedere l'...

Turismo : Zoomarine e Dolphin Discovery - cresce con Parco Aquarium Mar del Plata : Roma, 28 dic. (Labitalia) - cresce ancora la famiglia di Zoomarine e del gruppo Dolphin Discovery, [...]

L'Andalusia al Parco della Musica con il Festival del flamenco : Ritorna, dal 10 al 20 gennaio, il Festival di danza spagnola e flamenco che da quest'anno avrà cadenza annuale e porterà a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, le migliori tendenze della danza ...

Il BioParco di Roma accoglie i pinguini del Capo : I pinguini del Capo sono animali a serio rischio di estinzione: all'inizio del XX secolo se ne contavano 2 milioni e mezzo, oggi ne sopravvivono appena 50mila. Per questo il Bioparco di Roma, da ...