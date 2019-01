Duello in piazza nel Napoletano | a 17 anni accoltella il rivale in amore

Piazzapulita - Duello Formigli-Paragone : "Non venirmi a dare lezioni" (Video) : Prima il diverbio con Corrado Formigli, poi lo scontro a muso duro con il pensionato Michele Poerio.Gianluigi Paragone va a Piazzapulita e si scaglia contro il padrone di casa in merito alla vicenda dei gilet gialli che sta tenendo banco in Francia. “Se queste scene non ci sono in Italia è perché c’è un governo con il Movimento Cinque Stelle”, dice l’ex conduttore de La Gabbia.prosegui la letturaPiazzapulita, duello Formigli-Paragone: ...