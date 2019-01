Base militare statunitense in California | in orbita l’ultimo gruppo di satelliti Iridium

Brasile : fonti stampa - Forze armate contrarie ad apertura Base militare Usa nel paese : ... una decisione che potrebbe segnare un brusco cambiamento di direzione per la politica estera brasiliana. , segue, , Brb,

Gli Usa riaprono una Base militare in Alaska per monitorare la Russia : La marina militare Usa ha schierato nelle isole Aleutine, appartenenti all'Alaska, aerei da pattugliamento anti-sommergibile P-8 Poseidon. Grazie al ripristino di una vecchia base militare , essi ...

Esperto : l'Indonesia non aveva motivo di aprire Base militare nel Mar Cinese meridionale - : In questa settimana l'Indonesia ha aperto una base militare sul Mar Cinese meridionale, dove prevede di acquartierare un migliaio di soldati. In un'intervista a Sputnik, l'Esperto Cinese Shen Shishun ...

Incidente sulla Basentana - muore l’ufficiale della Marina militare Carmine Semioli : Tragico Incidente stradale in Basilicata nel comune di Vaglio: sulla Statale 407 Basentana l'auto guidata dal capitano di Corvetta Carmine Semioli è finita contro il guard rail. Per l'ufficiale della Marina (nato a Nocera) non c'è stato nulla da fare. Per estrarre il corpo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco.Continua a leggere

La Turchia ha avviato la costruzione di una Base militare sul Mar Nero - : Per ordine del ministero della difesa turco, sono iniziati i lavori per la costruzione di una base militare sul Mar Nero, nella Turchia nord-orientale. Lo riporta oggi il canale televisivo NTV. La ...

Sub muore nel Garda : era un militare della Base aeronautica a Ghedi : Un militare dell’Aerobase del Sesto Stormo dell’aeronautica a Ghedi è morto questa mattina durante un’immersione nelle acque del lago di Garda, a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. L’uomo era in compagnia di altre due persone che si sono immerse con lui. Sono stati i due compagni a lanciare l’allarme non vedendo più riemergere il militare. I tre stavano facendo una esercitazione. Dopo ore di ricerche, è ...

Militare americano trovato morto : giallo nella Base Usaf di Aviano : giallo alla base Usaf di Aviano. Un aviere statunitense , assegnato al 31st Fighter Wing di Aviano, Pordenone,, è stato trovato senza vita all'interno dell'aeroporto la notte scorsa , poco dopo l'una. ...

Afghanistan : kamikaze in Base militare - almeno 27 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Questa è un’isola o una Base militare? : Il New York Times ha raccontato la storia della piccola isola finlandese di Sakkiluoto, piena di rilevatori di movimento e telecamere, secondo alcuni legata a un progetto militare russo