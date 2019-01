Ancelotti: «Non è un dramma interrompere le partite per razzismo»

ilnapolista

(Di lunedì 14 gennaio 2019) L’allenatore del Napoli Carloai microfoni di Rai Uno dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo:Adesso mancano solo 4per vincere la Coppa Italia «4 anche se la prossima è abbastanza complicata e avvincente. Oggi l’abbiamo interpretata bene, non si sa mai cosa può accadere dopo la sosta»Come sarà affrontare il Milan per«Ne abbiamo ogni 3 giorni die sarà un periodo particolare, ma se si vuole arrivare in fondo bisogna superare gli ostacoli. La coppa è uno dei nostri obiettivi»Parlerete con De Laurentiis dell’offerta per Allan? «Dalla Francia non è arrivato nulla, non ci sono grosse operazioni all’orizzonte di cui parlare con il presidente. Seriamo che il mercato finisca presto, così non ci distraiamo. Allan è un giocatore importantissimo che ha fatto un girone di andata importantissimo e che ci darà tanto ...