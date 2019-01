Uomini e Donne: La Scelta di Andrea Cerioli!

gossipnews.tv

: Le donne alla #SuperCoppaItaliana vanno allo stadio solo se accompagnate dagli uomini. Ma stiamo scherzando? I s… - lauraboldrini : Le donne alla #SuperCoppaItaliana vanno allo stadio solo se accompagnate dagli uomini. Ma stiamo scherzando? I s… - robertosaviano : Malta e l’Italia, aperte ai capitali criminali, agli imprenditori criminali e ai flussi di coca, chiudono i porti a… - WittyTV : SPOILER ALERT! ? Cliccate subito qui per scoprire chi è la SCELTA di Andrea Cerioli! #UominieDonne -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Oggi ail tronistaCerioli ha comunicato di volere effettuare la suain anticipo. Ecco chi ha sceltoColpo di scena a. Contrariamente a quanto si pensava, oggi un tronista ha fatto la sua. Protagonista èCerioli. Ricordiamo che il ragazzo di Bologna, aveva già partecipato come tronista al programma di Maria De Filippi, ma il suo precedente trono non andò a buon fine in quanto il giovane decise di abbandonare il suo percorso senza fare nessunaMa veniamo alla. Le due pretendenti in gara per aggiudicarsi il cuore del Cerioli sono Federica Spano e Arrianna Cirrincione. Le due ragazze molto simili in alcuni punti di vista, ma diverse in altri, hanno lasciato per un breve periodo il tronista molto confuso. Durante gli ultimi giorni però sembra chesi sia schiarito le idee, ...