Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 20 | 10

Parigi - 3 morti dopo esplosione in centro/ Ultime Notizie - 36 i feriti - tre italiani coinvolti : Parigi, 3 morti dopo esplosione in centro/ Ultime notizie, 36 i feriti, tre italiani coinvolti. morti due pompieri e una spagnola

Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano il PD si sta preparando per fare dell’europeo una tappa fondamentale della riscossa Perché l’Italia non può permettersi a lungo un governo così al voto di maggio dovremmo andare con una grandezza unitaria dice Paolo Gentiloni partecipando a Roma la mobilitazione del PD contro la manovra se poi ...

Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo sabato 12 gennaio in studio Giuliano Ferrigno fatti all'informazione a Dorina il movimento per il sì alla tav scende di nuovo in Piazza presenti anche il governatore di Piemonte Liguria e un centinaio di sindaci alla manifestazione anche la lega con il capogruppo alla Camera Molinari siamo sempre stati a favore delle grandi opere Bisogna trovare un compromesso lega Movimento

Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Iene studio Giuliano Ferrigno politiche in apertura prima si approva la legge sulla legittima difesa e meglio è dice il vicepremier Luigi Di Maio a Porto Torres per presentare il progetto comunale del reddito energetico Non ci sono altre letture l’ultima lettura alla camera la lega al proposto La legittima difesa e noi voteremo ...

Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Torino al movimento per il sì alla tav scende di nuovo in Piazza presenti anche i governatori di Piemonte Liguria e un centinaio di sindaci alla manifestazione anche la lega con il capogruppo alla Camera Molinari siamo sempre stati a favore delle grandi opere Bisogna trovare un compromesso lega Movimento 5 Stelle Come si è fatto su altro vince sul fronte

Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sito Subito è il grido che si è alzato dai partecipanti della manifestazione di Piazza Castello a Torino poco prima uno speaker e aveva letto al megafono tra gli applausi i nomi di tutti i comuni rappresentati da Venezia a Sestriere siamo più di 30.000 come l’altra volta fermano gli organizzatori dell’evento ricordando la precedente ...

Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una fortissima esplosione provocata da una fuga di gas è venuta a Parigi a scoppio questa mattina all’interno quartiere dell’Opera provocando un incendio in un intero palazzo ci sono 20 feriti ha detto la TV francese una ponte della polizia tra questi due sono gravissimi 7:00 sono gravi 11 risultano feriti in modo leggero la prefettura della capitale Donato ...

Omicidio Noemi - la confessione video di Lucio : 'Era pippata - aveva un coltello' - Ultime Notizie Flash : Omicidio Noemi, la confessione video di Lucio: 'Era pippata, aveva un coltello'. La confessione mostrata nella puntata di Quarto Grado dell'11 gennaio 2019

Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio quest’oggi manifestazione Sitav a Torino ci sarà anche la lega a fianco di coloro che sostengono la realizzazione dell’Opera fanno sorridere attacca la sindaca della città Chiara appendino il ministro Toninelli intanto annuncia che arriverà a fine mese l’analisi definitiva costi benefici per il cambio al ...

TAV - RENZI VS TONINELLI 'CI È O CI FA?'/ Ultime Notizie - l'ex Premier 'Un'assurdità bloccare le opere' : Tav, RENZI vs TONINELLI 'Ci è o ci FA?'. Ultime notizie, l'ex Premier durante una diretta Facebook: 'Un'assurdità bloccare le opere'

Ultime Notizie Roma del 12-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio la lega scende oggi in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della TAV fanno sorridere attacca la sindaca della città Chiara appendino il ministro Toninelli annunci intanto che sarà presentata a fine mese l’analisi definitiva costi benefici in Consob pressing dei 5 Stelle per minenna ...