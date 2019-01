Tav : Molinari (Lega) - nessuno scontro con M5S : nessuno scontro tra Lega e M5s sul tema della Tav. Lo ribadisce il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari in piazza a Torino alla manifestazione a favore della tav. "Non è contradditoria la nostra presenza in piazza - spiega- perchè la Lega ha una posizione storica a favore della Tav; sapevano dal primo giorno che uno dei temi divisivi con il M5s era quello della Torino-Lione ma per quanto ci riguarda un ...