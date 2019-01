Minecraft | per realizzare questa meravigliosa città cyberpunk ci è voluto un anno

Minecraft : disponibile l'ultimo aggiornamento per la scorsa generazione di console : Nella giornata di oggi 4J Studios ha annunciato tramite un post su Twitter, che le versioni Xbox 360, PS3, PSVita e WiiU. di Minecraft riceveranno oggi il loro ultimo aggiornamento, dopodiché il supporto verrà interrotto definitivamente. Come riporta Gamingbolt, l'aggiornamento introduce il pacchetto Nightmare Before Christmas, che ha l'ingrato compito di chiudere il cerchio per quanto riguarda le vecchie console, naturalmente questo non vi ...

Fortnite riceverà la nuova modalità Creative in stile Minecraft che vi permetterà di creare le vostre isole private : Come segnala VG247.com, la nuova modalità Creative arriverà in Fortnite con la Stagione 7, con l'obiettivo di permettere ai giocatori di creare le proprie isole private.I giocatori sarebbero in grado di avere un proprio server Fortnite personalizzato con risorse illimitate, un po' come un server Creative Minecraft.Potrete invitare gli amici a giocare sul vostro server o lasciarlo aperto agli altri giocatori, con la possibilità di scegliere ...

Didacta 2018 : dai notebook alla VR - passando per Minecraft - la classe digitale secondo Lenovo - Microsoft e Google : Dal 18 al 20 ottobre la seconda edizione di Didacta, la fiera dedicata alla formazione tenutasi a Firenze, ha potuto contare oltre 23.000 partecipanti ed anche quest’anno ha visto presentate le principali innovazioni applicabili in ambito educativo. Lontani dalla realtà alla quale siamo abituati, lo spazio maggiore viene occupato dalla tecnologia a 360 gradi. La didattica si evolve, segue il flusso dell’evoluzione tecnologica seguendo i trend ...