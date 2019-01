Come il game design incoraggia ordine e caos in egual misura - articolo

Il nuovo logo di Mastercard spiega bene Come cambiano i pagamenti : Le banche e i circuiti finanziari sono cambiati. E chi non muta scompare, anche se è grande e grosso. L'evoluzione e l'adattamento possono essere raccontati in tanti modi: con i numeri e con le storie,...

Black Mirror : Bandersnatch. Ecco Come i videogame hanno battuto lo streaming : L'esperimento di Netflix tenta di combinare narrazione e interazione, giochi e film. Ma il risultato lascia a desiderare e per una volta quel che passa su console si dimostra ben più maturo

Kit Harington felice che i suoi futuri figli vedano Come si è innamorato di Rose Leslie in "Game of Thrones" è la dolcezza in persona : Ti scioglierai

Fisco - saldo e stralcio delle cartelle Equitalia : modulo - pagamenti e rate - Come funziona : Per le cartelle esattoriali è partita l'operazione 'saldo e stralcio' prevista dalla legge di Bilancio . Sul sito dell' Agenzia delle Entrate c'è il modulo di domanda con cui chi si trova in grave e ...

Per le cartelle esattoriali è partita l'operazione "saldo e stralcio" prevista dalla legge di Bilancio. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate c'è il modulo di domanda con cui chi si trova in grave e comprovata difficoltà economica, con Isee familiare fino a 20mila euro, potrà sanare i propri debiti fi

Fattura elettronica 2019 : novità sul pagamento del bollo : ecco Come fare : La rivoluzione della Fattura elettronica 2019 è cominciata. È una delle più grandi novità sul piano fiscale da inizio anno e riguarda tutti i soggetti chiamati all’emissione, invio e conservazione delle fatture. L’obbligo di gestire questo adempimento fiscale in modo del tutto digitale è entrato in vigore dallo scorso 1° gennaio 2019. È un obbligo ancora giovane, che può creare confusione tra gli addetti e difficoltà. Tra vari chiarimenti ...

Nuovi parCometri - pagamenti più facili a Sondrio. Ma tassa sulla app : Una livrea colorata e accattivante, ma soprattutto impianti al passo coi tempi che consentono il pagamento oltre che in contanti anche con le carte e con gli smartphone. Sono già stati installati ...

Epic Games regala Super Meat Boy : Come riscattarlo sull’Epic Store : In occasione dei Game Awards, Epic Games ha ufficialmente aperto i battenti del suo Epic Store, per contrastare Steam ha deciso di regalare 2 Giochi al mese. Dopo Subnautica è il turno di Super Meat Boy. Come scaricare Super Meat Boy GRATIS sull’Epic Store Se volete scaricare Super Meat Boy GRATIS procedete Come segue: Visitate il sito web ufficiale dell’Epic Store cliccando QUI Cliccate su Ottieni ...

Offerte Gamestop imperdibili il 24 dicembre - super prezzo Detroit BeCome Human e PlayStation Classic : Si conclude oggi la lunga cavalcata delle Offerte Gamestop dedicate al Calendario dell'Avvento, la ventiquattro giorni che ha accompagnato i videogiocatori dall'inizio del mese di dicembre, con Offerte dedicate ogni singolo giorno. E la chiusura non poteva che essere con i canonici botti, che per il rivenditore si concretizzano in prezzi incredibili su alcuni prodotti dall'indiscutibile richiamo. Assolutamente golosa è per esempio l'offerta ...

Cartella di pagamento - Come fare ricorso : Il privato cittadino, che ritiene infondata una Cartella di pagamento , può fare ricorso e contestare la richiesta di addebito dell'Agenzia delle Entrate. Nel farlo, però, deve rispettare precisi ...

Come l’aggiornamento 1.07 per FIFA 19 migliora il gameplay delle partite online : FIFA 19 si aggiorna con l'update 1.07, molto importante per chi gioca online. Moltissimi giocatori del titolo calcistico, parliamo di decine di milioni di persone, si divertono a sfidare amici e sconosciute tramite partite online. Molti però hanno spesso riscontrato dei problemi a causa di una cattiva connettività o lag. L'aggiornamento 1.07 mira proprio a risolvere questo: è disponibile per PC ed è in arrivo per PS4 e Xbox One, pesa 1,27 GB ...

La sufficienza di Epic Games danneggia Fortnite Come esport - editoriale : A Epic Games importa che gli esport attorno a Fornite funzionino? La domanda sorge spontanea dopo che lo sviluppatore ha buttato nella mischia un'arma potentissima, l'Infinity Blade prelevata dall'omonimo gioco mobile, che ha completamente scombussolato gli equilibri del gioco. Il perché è presto detto: a chiunque la estraesse la spada raddoppiava la vita massima, garantiva una velocità superiore e rigenerava un punto vita al secondo. Oltre alla ...