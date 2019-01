Palermo | omicidio manovale a Belmonte | notte di interrogatori

Omicidio Ferrara a Palermo - restano in cella la moglie ed i 2 figli : restano in carcere la moglie e i figli di Pietro Ferrera, ucciso con 33 coltellate nella notte tra il 14 e il 15 dicembre a Palermo, in un appartamento di via Falsomiele, nella periferia del capoluogo ...

Ucciso per 25 euro - un 16enne ha confessato l'omicidio del clochard di Palermo : "Aldo, l'amico di tutti". Una frase breve su un foglio bianco fatto trovare nel luogo in cui, nelle prime ore di lunedì scorso, è stato Ucciso Aid Abdellah, per tutti Aldo. Per quell'omicidio è stato fermato oggi un sedicenne romeno che ha confessato di averlo colpito con una spranga al viso per rubargli pochi euro, 25, raccimolati dalla vittima anche suonando la sua armonica. Le indagini sono state ...

Palermo - fermato un minorenne per l’omicidio del clochard Aldo : “Colpito alla testa con spranga per rubargli 25 euro” : L’ha ucciso con un colpo di spranga in testa per 25 euro, quelli che Aid Abdellah, il clochard francese morto a Palermo domenica sera sotto i portici di piazza Ungheria, aveva racimolato suonando la sua armonica. Dalla quale non si separava mai, come dal suo gatto. Sarebbe questo il movente dietro l’omicidio di ‘Aldo’, come lo conoscevano tutti, commesso – stando agli investigatori – da un 16enne romeno. Il ...

Palermo - morto clochard.Ipotesi omicidio : 16.10 La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per omicidio, a carico di ignoti, per la morte di un clochard di 56 anni,a Palermo, avvenuta nelle scorse ore. L'apertura di un fascicolo consente di effettuare l'autopsia sul corpo dell'uomo, che presenta tumefazioni e ferite alla testa. La vittima era un pittore francese senza fissa dimora che dormiva a piazzale Ungheria. Lo conoscevano tutti con il nome di Aldo. Potrebbe essere caduto,ma ...

Palermo. Omicidio di Pietro Ferrera : arrestati anche i figli Mario e Vittorio : Sono tre gli assassini di Pietro Ferrera, 45 anni. L’uomo è stato accoltellato mentre dormiva, nella loro casa. Il delitto

Omicidio a Palermo - uccide il marito a coltellate mentre dorme con i figli in casa : Stanca dei litigi, uccide il marito a coltellate mentre dorme e chiama il 118 per confessare l'Omicidio. È successo a Palermo nella notte, secondo quanto riporta la stampa locale. L'uomo aveva 45 anni. È stato raggiunto da diversi fendenti. Due dei quattro figli della coppia dormivano in un'altra stanza. La moglie, anche lei 45 anni, è stata portata in questura. Il personale medico arrivato sul ...